La respuesta de Sarah Santaolalla cuando le comentan si es ella en sí misma las dos España: "Yo soy y me siento España"

La analista política y tertuliana en numerosos programas de televisión Sarah Santaolalla ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de la actualidad y ha respondido a todo tipo de preguntas. Además, la que es uno de los rostros televisivos del último año ha aprovechado para describirse después de que le comentaran que estaban empezando a pensar que es ella en sí misma las dos Españas

"Yo soy y me siento España. Soy hija de un padre leonés que se va a vivir a Asturias y de una madre burgalesa que se conocieron en Salamanca. Soy la España que disfruta de una terraza, de una tarde de cine y de un día de playa. Soy la España que va a manifestaciones por la sanidad pública y contra el genocidio", ha comenzado diciendo.

Santaolalla también ha afirmado que es "una España que disfruta de la cultura del rap, de las camisetas anchas, de bebidas con mucho hielo, de la carne y del pescado". "De verduras voy justita, que me perdonen los animalistas", ha apostillado.

Además, la tertuliana ha cerrado así su respuesta: "Yo soy la España de tinto y chuletón. Si es que en la derecha, yo aportaría mucho más que Bertín Osborne. Yo tengo en una pata a Bertín Osborne y en el dedo meñique a Pablo Motos. Y en la otra a Gabriel Rufián y en el otro meñique a Serrat".

Ahí le han preguntado si es más de chistorras que de lechugas, en referencia a la terminología utilizada en la trama Koldo para referirse a los billetes de 500 y 100 euros respectivamente.

"Yo soy más de chistorra cuando no va de pasta. En un bar de Vitoria me tomé una cojonuda", ha afirmado. Ahí es cuando se ha puesto seria y ha rematado denunciando los casos de corrupción: "A mí las chistorras cuando van de corruptos, de gente que ha robado en medio de una pandemia mientras los demás se morían y que se pegaban fiestas ahí me dan vergüenza. Las chistorras para comer, cojonudas. Si la chistorra es para robar, a la cárcel".