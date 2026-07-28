Una enfermera llama a los familiares de un paciente porque le daba el alta y alucina con la respuesta: "Pidieron atrasarlo porque estaban de vacaciones"

La enfermera y tiktoker @Kelycony, que cuenta con más de 10.000 seguidores, trabaja en un hospital en Noruega y ha contado una anécdota que ha vivido con los familiares de una paciente ingresada. Todavía sigue alucinando por la actitud que han tenido.

"No me dejo de sorprender con la gente, tenemos una paciente que está lista para irse a su casa, aunque lleva lista una semana. Hemos llamado a los familiares para decirles que ya está todo, que el tratamiento ya se ha terminado y que no hace falta que la paciente siga así", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visitas.

Iban a iniciar el proceso para que pudiera marcharse a casa, pero los familiares no estaban contentos con la decisión y le pidieron si podía esperar "un poco más" porque querían que volviera a casa cuando estuviera plenamente recuperada: "Que pueda levantarse, que pueda tumbarse, que no tenga dolor".

"Estamos de vacaciones, no podemos"

Atrasaron el alta y, pasada una semana, la enfermera ha vuelto a llamar para avisar de que al día siguiente ya se marchaba definitivamente. Además, verificó que había hablado con la enfermera a domicilio, que había dado el visto bueno definitivo, pero la contestación del familiar le dejó alucinada: "Mira, es que estamos de vacaciones, ahora mismo no podemos tenerla en casa".

"Que no es que la tengan en su casa, sino que no pueden ir a visitarla ni nada: "¿Pero vosotros creéis que esto es un hotel? Tú no puedes venir y decir que no podemos mandar a una paciente a casa que no necesita más ayuda, que ya está totalmente recuperada, porque tú estés de vacaciones".

"Por lo menos disimula o inventa otra excusa, pero que no podemos porque estamos de vacaciones... Y a mí qué me cuentas, esto no es un hotel", ha añadido. También ha reflexionado que entiende las situaciones que cada uno puede tener en casa, pero no es su "responsabilidad" solucionarlo.

"Si tú no puedes ir a visitar a tu familia, ir a ayudarle o lo que sea, tendrás que buscar otro plan o no te vayas de vacaciones", ha sentenciado.