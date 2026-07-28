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Aitor Sánchez, nutricionista: "Mucha gente cree que los embutidos caros son mejores, pero no siempre es así. El precio puede venir hinchado por la marca"
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Aitor Sánchez, nutricionista: "Mucha gente cree que los embutidos caros son mejores, pero no siempre es así. El precio puede venir hinchado por la marca"

Insiste en que la mejor forma de comparar productos es revisar su composición.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Embutidos variados.
Embutidos variados.Getty Images

Tendemos a pensar que, si un producto cuesta más, también será mejor. Es una idea muy extendida que aplicamos casi sin darnos cuenta al hacer la compra, especialmente cuando se trata de alimentos. Sin embargo, en el caso de los embutidos, el precio no siempre refleja una mayor calidad, y aprender a leer la etiqueta puede ser mucho más útil que fijarse únicamente en la cifra que marca el supermercado.

Eso es precisamente lo que defiende el dietista-nutricionista Aitor Sánchez, que desmonta uno de los mitos más habituales a la hora de elegir este tipo de productos. Aunque reconoce que un mayor precio puede estar relacionado con una mayor proporción de carne, advierte que no siempre es sinónimo de mejor calidad. Explica que en muchos casos el coste también está condicionado por la marca o por la estrategia de marketing.

A su juicio, el precio de un embutido puede servir de orientación, pero nunca debería ser el único criterio de compra. “Mucha gente cree que los embutidos caros son mejores, pero no siempre es así. El precio puede venir hinchado por la marca”, explica el experto en una entrevista con Cadena SER. En cambio, insiste en que la mejor forma de comparar productos sigue siendo revisar su composición y no quedarse únicamente con el precio.

Imagen de archivo de una tabla de embutidos ibéricos.
  Imagen de archivo de una tabla de embutidos ibéricos.Ramom Suarez Guerrero via Getty Images

No todos los derivados cárnicos son iguales

En su intervención, Aitor subraya cómo en los últimos años muchos fabricantes han comenzado a destacar el porcentaje de carne en el envase, una tendencia similar a la que ocurrió con el porcentaje de cacao en el chocolate. Algunos productos de categoría "extra" alcanzan entre un 90% y un 95% de carne, mientras que otros fiambres presentan porcentajes mucho más bajos al incorporar otros ingredientes.

Además, el nutricionista recuerda que no todos los derivados cárnicos pertenecen a la misma categoría. “Un salchichón o un chorizo son más baratos de precio porque, en lugar de tener solo carne, incluimos mucha más cantidad de grasa dentro del producto”, asegura. No es lo mismo un jamón cocido extra que una pechuga de pavo, un fiambre elaborado a partir de jamón o productos ultraprocesados como las salchichas tipo Frankfurt o los nuggets. Cada uno tiene una composición distinta y, por tanto, una calidad nutricional diferente.

Más allá del precio, Aitor insiste en que el consumo de embutidos debería ser moderado. Las recomendaciones de salud pública se basan en reducir la ingesta de carnes procesadas y priorizar alternativas como la carne fresca, el pescado, las legumbres o preparaciones caseras siempre que sea posible. Para el especialista, la mejor herramienta del consumidor siempre será dedicar unos segundos a leer el etiquetado antes de comprar.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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