Raya un coche y le dejan este cartel: cuando lo lea se le va a venir el mundo encima

El cartel que el dueño de un coche dejó a una persona que le había rayado el vehículo es una lección de vida, ya sea cierto lo que dice o un simple farol, como apuntan algunos usuarios.

Como se puede ver en el letrero, que ha subido a X la popular cuenta @liosdevecinos, el propietario del automóvil de Collado Mediano, en Madrid, señala: "Para el subnormal que me ha rayado el coche: siento que te molestara tanto para pasar, que hayas tenido que destrozarme todo el lateral del coche".

"Pero más siento aún que no hayas visto la cámara de vigilancia de coche, en la que se ve perfectamente cómo rayas todo el lado derecho", señala.

Por eso, le aconseja: "Te recomiendo que hables conmigo. Es mucho mejor a que aparezca con la Policía en tu casa, te lo aseguro. Escríbeme. No te doy mucho tiempo".

En los comentarios, un usuario avisa: "Aunque tenga cámara y sea verdad, no tiene permiso para grabar en el exterior, así que por mucho que tenga grabado, la Policía no va a ir a un juez para que autorice esa grabación como prueba por rayar un coche… Si dice ha robado el coche y en la fuga ha causado un muerto, pues sí".

Otro señala: "Conclusión, no tiene cámara y es un farol. A mí me rayan el coche y no hago notitas".