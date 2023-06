Lo que hace este hombre al ver que su cita de 'First Dates' no habla catalán trae cola en Twitter

Jaume, un comensal que fue a First Dates a buscar el amor, está dando muchísimo de qué hablar en Twitter por la reacción que tuvo al constatar que su cita, Yolanda, no hablaba catalán.

A pesar de que la cita no fue mal y que la mujer accedió incluso a tener un segundo encuentro con él, el hombre rechazó esa posibilidad: "El castellano no es mi lengua, ni tampoco una lengua con la que yo me haya criado. No me gusta hablarlo, me gusta hablar mi lengua".

Y, luego, Jaume dio más motivos para su 'no': "Creo que eres una chica estupenda, guapa, pero no tendría una segunda cita por el motivo de que vivimos lejos, yo tengo perros y tú eres alérgica, por el idioma...".

"A mí me gustaría que mi ambiente familiar fuera catalanoparlante o moverme por la parte francesa. Me adaptaría al idioma de allí", añadió.

También había otro 'pero': Yolanda vive a 20 minutos de Alicante, una zona que a Jaume no le atrae nada porque le traen a la mente cosas como "Tetas, titos, bro…": "Y eso me repugna".

El diario ABC ha publicado un resumen de la cita y en Twitter ha provocado centenares de reacciones como estas: