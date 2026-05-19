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Recuperan unas declaraciones de Feijóo una semana antes de la imputación de Zapatero que hacen saltar a Óscar Puente
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Terremoto político tras la imputación de Zapatero: las reacciones, minuto a minuto
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Recuperan unas declaraciones de Feijóo una semana antes de la imputación de Zapatero que hacen saltar a Óscar Puente

La semana pasada dijo que había "muchas sospechas" que apuntaban al expresidente del Gobierno.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
TOMARES, SEVILLE ANDALUSIA, SPAIN - MAY 12: The president of the Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo, closes a rally in Tomares. On 12 May 2026, in Tomares, Seville (Andalusia, Spain). The head of the Partido Popular list for the province of Seville, Patricia del Pozo, and the mayor of Tomares, Jose Maria Soriano, accompanied the president of the Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo, at the closing of a public campaign rally in Tomares. (Photo By Rocio Ruz/Europa Press via Getty Images)
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto político. Son muchas las reacciones que se han producido en las últimas horas, incluida la del propio Zapatero, quien se ha defendido mediante un comunicado.

"Jamás ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", ha asegurado el ex presidente del Gobierno. 

Al hilo de su imputación ha empezado a circular por X unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que corresponden al martes 12 de mayo, pocos días antes de las elecciones autonómicas de Andalucía

El líder del PP, que intervino en un acto de campaña del partido, aseguró que empezaban a haber "muchas sospechas sobre el presidente Zapatero". "Al parecer para llevarse dinero sucio", aventuró Feijóo.

"Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más, la próxima semana mucho más", añadió después el líder del PP. Estas son algunas de las frases que ha recogido el programa Mañaneros 360, de TVE, que ahora cobran mayor sentido tras la imputación de Zapatero.

Óscar Puente responde: "Nos deja las pruebas"

El ministro de Transportes Óscar Puente se ha hecho eco de las palabras de Feijóo a través de su cuenta de X. Su reacción, lejos de ser comedida, ha sido de las más contundentes que se le recuerdan.

"Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario", ha afirmado Puente, quien parece sugerir que Feijóo estaba al tanto de la imputación de Zapatero antes de que se produjera

Al expresidente del Gobierno se le acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico influencias y falsedad documental en el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra. 

Según el titular del juzgado de instrucción número 4, el juez José Luis Calama, Zapatero es considerado como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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