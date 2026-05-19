Recuperan unas declaraciones de Feijóo una semana antes de la imputación de Zapatero que hacen saltar a Óscar Puente

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto político. Son muchas las reacciones que se han producido en las últimas horas, incluida la del propio Zapatero, quien se ha defendido mediante un comunicado.

"Jamás ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", ha asegurado el ex presidente del Gobierno.

Al hilo de su imputación ha empezado a circular por X unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que corresponden al martes 12 de mayo, pocos días antes de las elecciones autonómicas de Andalucía.

El líder del PP, que intervino en un acto de campaña del partido, aseguró que empezaban a haber "muchas sospechas sobre el presidente Zapatero". "Al parecer para llevarse dinero sucio", aventuró Feijóo.

"Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más, la próxima semana mucho más", añadió después el líder del PP. Estas son algunas de las frases que ha recogido el programa Mañaneros 360, de TVE, que ahora cobran mayor sentido tras la imputación de Zapatero.

Óscar Puente responde: "Nos deja las pruebas"

El ministro de Transportes Óscar Puente se ha hecho eco de las palabras de Feijóo a través de su cuenta de X. Su reacción, lejos de ser comedida, ha sido de las más contundentes que se le recuerdan.

"Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario", ha afirmado Puente, quien parece sugerir que Feijóo estaba al tanto de la imputación de Zapatero antes de que se produjera.

Al expresidente del Gobierno se le acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico influencias y falsedad documental en el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Según el titular del juzgado de instrucción número 4, el juez José Luis Calama, Zapatero es considerado como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".