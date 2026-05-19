El análisis de Carlos Alsina sobre las elecciones andaluzas que va a escocer a Juanma Moreno

El periodista Carlos Alsina ha analizado en un monólogo en Onda Cero el resultado de las elecciones en Andalucía, que han dejado al PP de Juanma Moreno Bonilla como ganador de la noche. Sin embargo, no ha conseguido revalidar la mayoría absoluta, por lo que la probabilidad más alta es que tenga que pactar con Vox para formar gobierno.

Como suele hacer habitualmente, se ha mostrado cristalino y contundente: "Vox, como asistente del PP, tasa su apoyo en la discriminación de los ciudadanos en función de su origen, que eso es la prioridad nacional, más la discriminación de los sin papeles en general y los menores sin papeles no acompañados en particular".

"Quien quiera gobernar, que pague el peaje", ha sentenciado. Ha reconocido que es una "gran verdad" que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y que el PP las está ganando con holgura "en todas partes", con una "diferencia notable".

"Está dispuesto a pagar el precio"

"Y es verdad también que Juanma Moreno le ha metido mucha más ventaja a Vox que Guardiola en Extremadura o Azcón en Aragón, pero todo eso a quien posee la llave le importa POCO", ha defendido.

Para Alsina, lo sustancial es si "está dispuesto a pagar el precio el que quiere gobernar", algo que el PP "ya tiene acreditado, ya tiene probado que, en efecto, lo paga y se declara gustoso de haberlo pagado, como en Extremadura o Aragón". Esas dos comunidades autónomas son los "precedentes" del PP que debilitan la pretensión de Juanma Moreno de gobernar en solitario.

"Esto no lo vimos venir..."

"Si Guardiola nos convenció a todos de que los extremeños suspiraban por un gobierno de coalición con Vox, si Azcón nos convenció a todos, o lo intentó, es que había un mandato popular en favor del gobierno de coalición", ha afirmado. Y se ha hecho una pregunta: "¿Con qué argumento Juanma Moreno se reivindica a él como un hecho singular y rehúye el casamiento que su propio partido ha dado por bueno ya en tantos otros sitios?".

Y ha concluido de forma demoledora: "Ya lo dijo María Guardiola, que ella lo que ha firmado en Extremadura es dar prioridad a la ley. Lo que prioriza el acuerdo de Extremadura es el cumplimiento estricto de la legalidad: hay que pactar para cumplir la legalidad... Esto no lo vimos venir... Pero forma parte de las novedades que nos ha traído la política de este tiempo".