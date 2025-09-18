Recuperan estas declaraciones de 'Ska-P' en 2002: tenían ya MUY claro qué es lo que pasa en Palestina

La polémica sobre cómo llamar a la masacre que se está produciendo en Gaza, con algunas autoridades y personajes públicos mostrándose en contra de calificar el comportamiento de Israel como "genocidio" está acaparando toda la atención.

Tras las manifestaciones masivas de la ciudadanía, que han generado situaciones como la interrupción de La Vuelta Ciclista España o la retirada de Eurovisión si se presenta Israel, está claro que la defensa de Palestina es ahora un tema de completa actualidad.

Sin embargo, que ahora la ocupación de Palestina vuelva a estar en el foco mediático no quita que esto sea un problema de nueva creación, ya que esta terrorífica situación lleva lustros produciéndose.

Una muestra de ello son las declaraciones que el conocido grupo Ska-P hacía durante uno de sus conciertos ya en 2002, donde aprovechaba para defender al pueblo Palestino y criticar dura y públicamente el comportamiento del Ejército de Israel.

"Ska-P ya llamaba a las cosas por su nombre en 2002", ha publicado el usuario de X, anteriormente conocida como Twitter, en su cuenta de la red social (@_errazfsky), donde ha adjuntado el vídeo del concierto de 2002.

"Levantamos las manos exigiendo el cese de las bombas en Palestina. Esto no es una gerra, no es un conflicto, es un genocidio. ¡Es un genocidio del estado genocida de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina!", se puede escuchar que manifestaba Roberto Gañán, conocido artísticamente como Pulpul, el cantante del grupo.

"Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al gigante, al dueño del sistema financiero mundial, pero para eso estamos los pueblos. Freedom for Palestina!", concluía Pulpul, entre los aplausos del público.

Justo después de este alegato, el grupo procedía a tocar en directo uno de sus temas más conocidos, Intifada, una canción lanzada ese mismo año, en 2002, que es concretamente una crítica directa a los ataques de Israel contra Palestina.

"Piedras contra balas, una nueva intifada" o "Solo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder. Palestina es sometida a la más terca de las guerras, opulencia de Israel", son algunos de los versos de la canción.