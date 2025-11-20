Recuperan estas palabras de Miguel Maldonado sobre Ayuso tras la sentencia al Fiscal General: da que pensar

Este jueves ha sido un día de muchísimas reacciones ante la conocida e histórica sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien condenan a dos años de inhabilitación y una multa económica que asciende a los 7.500 euros, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Las redes sociales se han llenado al instante de múltiples reacciones al fallo, tanto de figuras mediáticas conocidas como de los propios políticos tanto de PSOE como de, sobre todo, el Partido Popular y Vox. Hasta el actor Carlos Bardem, un reconocido activista en temas sociales y políticos, ha dejado una de las frases más firmes del día.

Es por eso que un usuario ha recuperado un vídeo del humorista y comunicador Miguel Maldonado, ganador de un Premio Ondas, en el que hablaba precisamente de Isabel Díaz Ayuso, a quien tachan hoy como la ganadora del caso del FGE.

Todo comenzó a raíz de una noticia de antaño en el que la organización Manos Limpias admitía la posibilidad de que su denuncia contra Begoña Gómez se basara en noticias falsas. Fue cuando Maldonado pronunció que a él le hacía pensar en "lo bien que está montado el sistema".

"Yo imagino cuando Ayuso llegó al poder y le hicieron la reunión de cómo funciona el sistema de la derecha española", mencionó en aquel momento el humorista y recreó, fiel a su estilo, cómo habría sido aquella supuesta reunión.

"Le dijeron 'esto es muy sencillo, lo que se hace aquí es lo siguiente. Cogemos el dinero de la Comunidad de Madrid y se lo damos a una peña muy poco muy deseable para que monten pseudo medios de comunicación para que saquen las noticias que nosotros queramos y nosotros ejercer presión para que sindicatos truchos ultraderechistas que son de nuestra cuerda cojan las noticias y llevarlas a judicatura y generar juicios contra la peña que no nos cae bien'", ha retratado.

"Me imagino a Ayuso diciendo '¡uy! Solo faltaría que todos los jueces fueron amigos nuestros'. Y le dijeron: '¡Pues no te lo vas a creer! Salvo uno que es medio mariquita, el resto son todos nuestros", añadió, despertando la risa de toda la sala.

La reacción de Ayuso a la sentencia

Ayuso ha sido una de las tantas figuras de la derecha española que ha reaccionado a la sentencia contra García Ortiz. De hecho, lo ha hecho en castellano y en inglés.

"Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular", afirmaba Ayuso en un tuit.

"En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", concluía.