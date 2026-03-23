Recuperan estas palabras de Ricardo Darín sobre Javier Bardem cuando le conoció por primera vez: dice mucho de cómo es

Javier Bardem ha estado en boca de todos desde que, una vez más, hiciera gala de su presencia para reivindicar el "no a la guerra" por el conflicto de EEUU e Israel con Irán. No en un sitio cualquiera, sino en la propia gala de los Premios Oscar 2026, que dejó a Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) como la gran ganadora de la noche con cinco estatuillas, seguida de Sinners (Ryan Coogler) con cuatro galardones.

Llevó en su traje una pequeña insignia que describía un "no a la guerra" y un pin a favor de Palestina con el conflicto que sigue vigente en Gaza, también contra Israel. Además, cuando fue a presentar los nominados a Mejor Película Internacional (que ganó Sentimental Value), pronunció firme: "No a la guerra y libertad para Palestina".

Desde entonces solo ha recibido halagos, tanto de los usuarios de las redes sociales como de personalidades del mundo del cine, la música y de representantes políticos tanto nacionales como internacionales. Por ello han recordado una antigua entrevista al actor y productor de cine argentino Ricardo Darín, ganador de un Premio Goya a Mejor Actor por Truman (2015), en la que habla de la primera vez que conoció a Bardem.

Bardem, único

La entrevista se remonta a hace ya muchos años en Animales Sueltos, un popular programa de televisión argentino, en el que Darín cuenta cómo fue la primera vez que conoció a Javier Bardem y que fue a agradecerle un gesto que tuvo con él, sin ni siquiera conocerle entonces.

Bardem estaba reunido con, asegún Darín, actores de la talla de Jack Nicholson y Al Pacino, en el que entonces le estaban felicitando por su nominación a los Premios Oscar. Sin embargo, en aquella charla entre grandes estrellas de Hollywood, pronunció: "Para mí un buen actor es Ricardo Darín".

"Creo que le dijo una película y todo, él se mandó a decir una cosa sobre un tipo que no conocía. No era su amigo, no nos conocíamos. Y él dijo que, para él, por lo que había visto, era el mejor actor. En nuestro ambiente eso es muy difícil", confesó.

Se enteró por una persona que acabó siendo "amigo" de los dos y, cuando pasó aquello, se quedó completamente alucinado: "¿Pero cómo hizo esto? A bocajarro en una reunión".

El primer encuentro

Llegó el día del primer encuentro entre Darín y Bardem. "Una de las primeras veces que fui a Madrid quise conocerle, simplemente para agradecerle que dijera eso, porque quieras o no, de alguna forma te está presentando", ha relatado.

"Fue muy gracioso porque estaba nervioso de conocerme a mí, estábamos nerviosos mi mujer y yo, no sabíamos qué ponernos. Como si nos fuéramos a encontrar con el Papa. Y él estaba nervioso en el hall", ha añadido. Cuando por fin se encontraron, ambos tartamudearon y, ante la situación, empezaron a reír a carcajadas. Y desde entonces son amigos.