Una médica explica la razón por la que se pide ir en ayunas a un análisis de sangre: acaba dando "el dato que nadie te cuenta"

Cuando desde un centro de salud u hospital se manda a un paciente a hacerse, por ejemplo, un análisis de sangre siempre se especifica que hay que ir en ayunas para que no se vean alterados los resultados.

Ahora, la popular usuaria de X y divulgadora en contenido sanitario La Traumatóloga Geek, que tiene más de 14.000 seguidores en su perfil, ha contado el motivo que hay detrás y por el que es necesario, por ejemplo, ir a sacarse sangre sin comer nada.

"Si desayunas antes de un análisis de sangre tus resultados van a parecer los de un diabético en coma y no lo eres, simplemente te comiste una tostada", ha comenzado diciendo la especialista, que se define como "ingeniera reconvertida".

"Cuando comes la glucosa sube, los triglicéridos también, así como la insulina. Entonces, si te sacan sangre después de desayunar los resultados dirán que la glucosa está a 200, que eres diabético, tienes los triglicéridos a 400 y riego cardiovascular con colesterol alterado", ha descrito.

Sin embargo, ha añadido que "eso es mentira y que no es que estés enfermo, solo es que te comiste una tostada hace dos horas". "Por eso se pide ayuno de 8 a 12 horas, para que los valores estén en su estado basal y no en modo acabo de desayunar", ha subrayado la experta.

Cuándo es necesario y cuándo no

Además, la traumatóloga ha querido terminar su vídeo detallando en qué tipo de pruebas es necesario acudir en ayuno y en cuáles no. "Aquí viene el dato que nadie te cuenta", ha asegurado antes de enumerarlas. Entre las que no es necesario son las siguientes:

Hemograma

Función renal

Hormonas tiroideas tampoco

Entre las pruebas en las que sí que se requiere son las siguientes:

Glucosa

Colesterol

Triglicéridos

Insulina

Finalmente, ha acabado dejando esta recomendación y conclusión: "Pero lo mejor es ir en ayuno por si acaso, para no arriesgarte y no tener que pincharte dos veces, así que si te piden ir en ayunas ve en ayunas para que no te pinchen dos veces".