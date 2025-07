Reservan una excursión en la montaña, se pasan de la hora y su intento de resolverlo es comedia fina

La usuaria de TikTok Andrea (@andreadosan) ha subido un divertido vídeo a su cuenta de la red social enseñando la reacción de su amigo al no poder entrar a un lugar por pasarse de hora.

"Tío que no nos dejan entrar dicen", comienza diciendo la usuaria, a lo que el amigo contesta en un alarde de chulería: "Sí, a mi me van a decir dónde puedo pasar y dónde no puedo pasar, vamos".

"O sea, es que aunque no haya sitio, te digo que tú y yo vamos a pasar. Porque vamos a ver, a mí en un sitio que ha creado la naturaleza no me van a decir cuándo puedo pasar y cuándo no puedo pasar", ha manifestado el chico.

"¡Es un sitio de la naturaleza! O sea que me pertenece tanto a mí como a todos nosotros. O sea, ya está. ¿Qué me van a decir? ¿Que no puedo entrar yo a un sitio que es mío por derecho? ¿Que qué voy a hacer? Entrar sí o sí, es lo único que voy a hacer", ha asegurado el chico.

"Ahí está la caseta, ¿qué le vas a decir?", le ha preguntado la amiga al ver la caseta de entrada al lugar. "Simplemente que vamos a entrar. Le voy a decir que vamos a pasar sí o sí. Ya nos ha dicho la gente que tenemos que tener reserva y me la suda", ha contestado el amigo.

"Buenos días, ¿tenías la reserva?", se puede escuchar con le pregunta el trabajador, a lo que el chico contesta justificándose: "Se nos ha ido la hora macho".

Y tras todo el discurso empoderador viene la cruda realidad. Tras no poder pasar por no tener reserva a esa hora, la pareja de amigos no puede acceder al recinto, y como se lo toma el chico es para no parar de reír.

"No, a ver, hay que entenderlo. O sea, cuando te dicen que no pues ya está. Pues no pasas y ya está. O sea, tampoco hay que darle más vueltas", ha manifestado el amigo.

"Vuelves a hacer todo el recorrido hacia abajo, pegándote el sol, que llevamos subiendo una hora y no pasa nada. O sea, está todo bien", ha concluido el chaval, tragándose sus palabras.