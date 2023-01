Resuelto el misterio de los dinosaurios en un paso de cebra de Madrid

Hace unos días se hicieron virales las imágenes de una manada de dinosaurios paseando por Madrid sin explicación alguna. Muchos viandantes capturaron el momento y lo publicaron en redes, provocando un aluvión de comentarios de gente que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo.

Resulta que la empresa que estaba detrás de la situación era Goiko, una de las compañías más famosas en la capital dedicada a crear "hamburguesas gourmet con chorreo".

En el famoso vídeo, aparece un grupo de personas disfrazadas de dinosaurios gigantes esperando a que el semáforo de peatones se ponga en verde para poder cruzar por el paso de cebra.

Para resolver el enigma de su origen, este jueves Goiko publicó un vídeo en Instagram (@goiko) en el que aparecían los mismos dinosaurios, dando entender de esta forma que fueron ellos los creadores de esta viralización con el objetivo de promocionar dos hamburguesas concretas de la carta.

"This is the Goiko way! Desde la extinción (de los dinosaurios), le damos la bienvenida a estas dos burgers legendarias: La Chiliraptor y la Kevin Serrana", escribió la cuenta oficial de la empresa.

Aunque el pasado 16 de enero Goiko ya inmortalizó la imagen del dinosaurio en sus redes sociales, lo cierto es que muy poca gente relacionó el post con la manada que apareció en las calles de Madrid unos días después.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, porque este mismo viernes ha publicado una fotografía relacionada para anunciar un sorteo a través de Instagram y que así no quede duda alguna de dónde proviene la imagen viral de estos animales ya extinguidos.