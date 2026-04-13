Revilla ve la imagen de los aplausos a Juan Carlos I en Sevilla y se hace una pregunta: "Es lo grave"

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha valorado durante su intervención en laSexta Xplica la ovación que se llevó el pasado Domingo de Resurrección el rey emérito Juan Carlos I al acudir a la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla para ver el regreso de Morante de la Puebla.

Revilla, como acostumbra a hacer, no se ha cortado lo más mínimo: "Tiene que haber gente para todo. Cada persona tiene un concepto de la vida bastante diferente. Yo soy una persona que he intentado en estos 83 años tener unos principios heredados de mis padres y que los he practicado a rajatabla, que son no robar, tener empatía por los demás o ser coherente".

"Creo que es muy difícil y que lo he conseguido y llegaré al final de mis días con la cabeza alta y dejando cuando me vaya una buena imagen a mis hijas y a mi familia, y que puedan decir que su padre fue un señor que cumplió con las normas, pagó sus impuestos y no robó", ha comenzado opinando.

Revilla ha confesado que ante una persona que ha sido aplaudida como el rey emérito en Sevilla él no se puede callar porque "es un tema genético". "Tengo una manera de comportarme que me hace que si yo me practico a mi mismo unas normas, cuando alguien que me representa y está en el escalón máximo de mi representatividad y de mi país, tiene que ser mucho más ejemplar que el ciudadano que está a sus pies o sus órdenes", ha sentenciado.

Por ello, se ha mostrado desencantado con Juan Carlos I: "Veo que es un señor que tiene una fortuna fuera, que no paga aquí sus impuestos y que ha tenido que irse de España. Yo esto lo he denunciado".

"También hubo una etapa en el que hice grandes loas de este hombre como el 23-F, pero cuando hay un momento en el que aparecen cosas que para mí son insoportables, como es ver que una persona que nos predicaba a todos una manera de conducta no la practica él, pues yo me tengo que rebelar", ha indicado.

El planteamiento que se hace tras ver las imágenes

Revilla, entonces, se he ha hecho una reflexión sobre el público asistente: "Me da tristeza pensar que a lo mejor toda esa gente que le aplaude lo que aplaude es lo que ha hecho, que es lo grave". Además, también se ha preguntado si ellos habrían hecho lo mismo. "Uno llega a pensar si esos que aplauden no harían lo mismo que ha hecho él", se ha planteado.

"Yo estoy, creo, en el lado bueno de la historia denunciando todo lo que considera que atenta contra las normas que debemos de seguir todos los ciudadanos", ha concluido.