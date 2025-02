Roban la bicicleta a un español en Holanda y se apunta al ‘Plan bicicleta’ de su empresa para comprarse otra y ahora se siente estafado

El joven español residente en Holanda Jesús Ansal, que tiene más de 800.000 seguidores en su perfil de TikTok (@jesusansal), ha publicado un vídeo en el que cuenta cómo está siendo su experiencia con las bicicletas en el país centroeuropeo.

"Las historia de cómo perdí 600 euros en Holanda, la peor inversión de mi vida. Hacerme caso para que no os pase lo mismo que a mí", comienza diciendo el joven, antes de relatar toda la historia.

"En Holanda la gente va en bici y yo me compré una bicicletea de segunda mano que me costó 20 euros. La arreglé y la dejé nueva, pero al mes siguiente me la roban. Cuando la gente ve un caramelito por la calle te la roban, así que tienes que llevar una que tenga roña porque esa no te la quitan, no la quiere nadie", comienza diciendo.

Ansal, tras este hurto, explica que va a comprarse otra bicicleta: "Entonces, me entero que en mi trabajo hay un plan que es el 'Plan bicicleta', que es que te pagan 1.200 euros para que te compres una y poder ir tú al trabajo de forma sostenible. Digo que esto es lo mío".

"Fui a una tienda y me compré una bicicleta de 600 euros. Me hacen factura para pasarla en la empresa pesando que en el siguiente salario y cobrarla ahí, pero me llega el salario con el mismo sueldo de siempre y 100 euros más, ¿dónde están los 600 euros de la bicicleta? Pienso que se habrán equivocado", prosigue.

Sin embargo, al hablar con sus compañeros en la oficina se da cuenta de la realidad: "Estaban diciendo que tenían que entregar la factura para que le dieron los impuestos, es decir, lo que te pagan son los impuestos de la bicicleta y no la bicicleta entera. Me pagaban el 21% de la bicicleta y el resto lo pagaba yo, no lo leí", reconoce.

El joven detalle que a esas alturas ya no podía descambiar la bicicleta: "De haberlo sabido me hubiera comprado una de 50 euros y que le den por saco".

Sin embargo, cuando regresó de vacaciones a España añadió un nuevo capítulo a su relación con las bicicletas: "Al volver no estaba, me la habían robado, la habían dejado de mala manera por ahí y me reventaron el candado y se la llevaron. Me ha durado seis meses la bicicleta de 600 euros, es la peor inversión de mi vida y ahora voy con una de 50 euros".