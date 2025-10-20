Santiago Niño Becerra es categórico sobre lo que pasará este fin de semana en España

Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull, autor de numerosos libros de economía y experto de referencia en medios como TV3 o la Cadena Ser, se ha pronunciado rotundo sobre la pertinencia del cambio de hora, justo en la semana en que los españoles tendrán que atrasar los relojes en la madrugada del sábado al domingo.

El experto se ha referido a este asunto después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que va a proponer en el Consejo Europeo acabar desde 2026 con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y ha asegurado que, "francamente", no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj dos veces al año.

"¡¡¡¡EXACTO!!!!", ha exclamado Niño Becerra en su cuenta de la red social X, donde ha agregado: "Y además España debe volver al uso horario que le corresponde: el de Greenwich y no el de Berlín".

80 céntimos al mes

El economista se ha mostrado repetidas veces partidario de dejar para siempre el horario de invierno. De hecho, en marzo, cuando hubo que adelantar los relojes, dio algunos datos: "Se estima que cada hogar a va a ahorrar durante estos seis meses 4,60 euros en energía eléctrica. Es decir, 80 céntimos al mes".

El ejemplo que siempre pone es el de Vigo y Oporto: "Están en línea recta, pero en Vigo es una hora más que en Oporto porque Portugal mantiene el horario que le corresponde por el uso horario".

"¿Por qué se ha conservado? Yo creo que es por la inercia, sinceramente, Económicamente... 80 céntimos al mes se puede decir que sí, que algo es. Pero yo creo que es por la inercia", dejó caer.

"Ahora no tiene ningún sentido"

Además, admitió que en el pasado el cambio de hora de marzo pudo tener algún sentido, pero en la actualidad no: "Teniendo en cuenta que la productividad de la unidad energética ha mejorado enormemente y que, en proporción, el precio del combustible y del kilovatio también ha bajado, ahora no tiene ningún sentido realizar este cambio de hora".