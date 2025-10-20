Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Santiago Niño Becerra es categórico sobre lo que pasará este fin de semana en España
Santiago Niño Becerra es categórico sobre lo que pasará este fin de semana en España

Una vez más, deja clarísima su postura sobre el cambio de hora. 

Santiago Niño Becerra, en una intervención en TV3.TV3

Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull, autor de numerosos libros de economía y experto de referencia en medios como TV3 o la Cadena Ser, se ha pronunciado rotundo sobre la pertinencia del cambio de hora, justo en la semana en que los españoles tendrán que atrasar los relojes en la madrugada del sábado al domingo.

El experto se ha referido a este asunto después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que va a proponer en el Consejo Europeo acabar desde 2026 con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y ha asegurado que, "francamente", no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj dos veces al año.

"¡¡¡¡EXACTO!!!!", ha exclamado Niño Becerra en su cuenta de la red social X, donde ha agregado: "Y además España debe volver al uso horario que le corresponde: el de Greenwich y no el de Berlín".

80 céntimos al mes

El economista se ha mostrado repetidas veces partidario de dejar para siempre el horario de invierno. De hecho, en marzo, cuando hubo que adelantar los relojes, dio algunos datos: "Se estima que cada hogar a va a ahorrar durante estos seis meses 4,60 euros en energía eléctrica. Es decir, 80 céntimos al mes".

El ejemplo que siempre pone es el de Vigo y Oporto: "Están en línea recta, pero en Vigo es una hora más que en Oporto porque Portugal mantiene el horario que le corresponde por el uso horario".

"¿Por qué se ha conservado? Yo creo que es por la inercia, sinceramente, Económicamente... 80 céntimos al mes se puede decir que sí, que algo es. Pero yo creo que es por la inercia", dejó caer.

"Ahora no tiene ningún sentido"

Además, admitió que en el pasado el cambio de hora de marzo pudo tener algún sentido, pero en la actualidad no: "Teniendo en cuenta que la productividad de la unidad energética ha mejorado enormemente y que, en proporción, el precio del combustible y del kilovatio también ha bajado, ahora no tiene ningún sentido realizar este cambio de hora".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 