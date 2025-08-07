Una imagen de Roberto Brasero se está difundiendo miles de veces: él explica la verdad tras ella

Roberto Brasero, el popular 'hombre del tiempo' de Antena 3, ha tenido que volver a salir a explicar el verdadero significado de dos imágenes suyas que se están difundiendo sin parar en los últimos días, coincidiendo con la ola de calor que sufre España.

En la imagen, alguien ha comparado el supuesto mapa de temperaturas de Antena 3 en 2017 y el de 2022, para tratar de poner en evidencia que, con las mismas temperaturas, en 2017 se usaban colores más suaves que en 2022. ¿El problema? Que uno de esos mapas muestra las temperaturas y el otro el riesgo de incendio. Resumiendo: no pueden ser comparados.

"Los mapas, mismas temperaturas… pero un giro escénico de 180°. En 2017, el calor era parte del verano; en 2022, es tratado como una catástrofe bíblica. ¿Qué ha cambiado? No el termómetro, sino la escenografía del miedo", dice una de las usuarias que lo ha compartido.

"Este no es un parte meteorológico, es una puesta en escena al servicio del relato globalista. Cambiar los colores, exagerar los gráficos y dramatizar el tono son técnicas clásicas de propaganda. El objetivo: preparar psicológicamente a la población para aceptar las políticas de control, restricciones energéticas, digitalización forzada y pérdida de libertades que exige la Agenda 2030", añade.

"Mientras tú ves un mapa, ellos dibujan el marco de un nuevo orden social basado en el miedo climático. Te quieren culpable por respirar y agradecido por renunciar. El clima cambia. Lo que no puede cambiar es nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos", zanja esa usuaria.

Como la imagen no ha parado de difundirse, algunos han pedido explicaciones al propio Brasero, que las ha dado: "Sí claro, aunque ya lo vengo explicando desde hace 4 años (alguien hizo esa comparativa y de vez en cuando otro lo ve y lo aprovecha como si fuese original): se trata de 2 mapas ¡distintos! uno es de AVISOS y el otro de MÁXIMAS, y cada uno tiene sus umbrales y su leyenda propios".

"No ha habido ningún 'cambio radical' ni mucho menos. Te lo explico: son 2 MAPAS DISTINTOS y cada uno tiene su leyenda (y sus colores): uno es de AVISOS (refleja los umbrales de aviso) y otro el de TEMPERATURAS. (refleja las máximas) ¡no son lo mismo! Compararlos es trampa", añade Brasero en respuesta a otra persona.