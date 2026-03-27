Rodrigo Cuevas explica lo que para él es ser patriota: su definición va a escocer a más de uno

El cantante asturiano Rodrigo Cuevas estuvo este jueves en La Revuelta como último invitado de la semana y defendió la visión de patriotismo que él tiene y que está directamente relacionada con la vinculación a la cultura, al conocimiento y a la tradición local.

El artista, conocido por su música más tradicional, afirmó que hasta llegó a hacer unos fandangos de Letur con la artista albaceteña Rozalén, a la que también había invitado a la grabación del programa de RTVE y que se encontraba en el palco.

"Hay mucho folclore en todos los lados y Rodrigo lleva muchos años recuperando la sabiduría de nuestros mayores. Se sabe coplas de nuestra tierra mejor que tú y y que yo", le dijo Rozalén a David Broncano.

El presentador, entonces, comentó lo que le pasó al ver un grupo de música en un festival al lado de su pueblo, en Jaén: "Hacían algo parecido a lo de Cuevas basado en la tradición. Hicieron una reivindicación en la que decían que en esta época en la que se utiliza tanto los términos patriotismo y patriótico y en la que se pervierten tanto, ellos decían que no podías ser un patriota si no te conoces la jota de tu pueblo".

¿Qué es ser patriota para Rodrigo Cuevas?

Cuevas cogió el testigo y aprovechó para comentar lo que para él es una persona patriota, concepción que está muy alejada de la de lucir una bandera o llevar una pulsera en la muñeca.

"A la gente le gusta ser patriota pero no le gusta el conocimiento, solo el cascarón, es decir, la parte de fuera con la pulsera. Les gusta lo que te diferencia de los demás y no lo que te une, pero que al final no sirve para nada porque, ¿para qué te sirve una bandera?", se preguntó.

Finalmente, acabó dejando una reflexión: "Lo que sirve de verdad es conocer el folclore de tu pueblo o hablar la lengua de tu territorio. Eso sí que sirve y eso es patriótico y eso es conocimiento. Eso es respetar a tus ancestros que trajeron hasta ti tanta cultura".