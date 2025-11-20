Rosa Villacastín es clara como nunca sobre la sentencia al Fiscal General: "El mejor homenaje a Franco"

La reconocida y periodista Rosa Villacastín ha reaccionado a la condena de la Sala II del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que será inhabilitado durante dos años y tendrá que pagar una multa económica de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos a Alberto González Amador, a quien deberá indemnizar con 10.000 euros.

Villacastín ha intervenido este jueves 20 de noviembre en Directo al Grano, programa de La 1 presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, para hablar sobre el franquismo y, además, de la monarquía, pero esta histórica sentencia ha girado las tornas y lo primero que le han preguntado cuál es su lectura respecto al caso.

"Me parece un escándalo, quizás el mejor homenaje que algunos han podido hacer a Franco, ¿no? Todos sabíamos, y además se ha demostrado, los periodistas lo han dicho por activa y por pasiva, pese a que no podían decir quién era su fuente, sabíamos que el Fiscal no ha hecho nada", ha pronunciado al principio de su intervención.

"Me imagino que quieren ayudar al novio de Ayuso (González Amador), que se acaba de comprar un piso de 600.000 euros, con los 10.000 euros que le tiene que pagar el fiscal", ha añadido.

Para rematar su reacción, ha pronunciado que, de esta forma, "podemos hacer correr y que haya otros que pasen por la misma situación". "Es un escándalo y un desprestigio para la justicia", ha concluido.

"No entiendo lo de la juventud de ahora"

El día de la sentencia al FGE coincide con el 20N, 50 años después de la muerte de Franco en 1975. En este sentido, Villacastín ha pronunciado que "no entiendo lo de la juventud de ahora, cómo pueden estar pensando en que una dictadura es mejor que una democracia".

"Se supone que han estudiado, que están viviendo la libertad que se vive aquí, pese a que la señora Ayuso diga que esto es comunismo, pero aquí vivimos en una completa libertad, que se enganchen a eso, es que no lo puedo entender...", ha concluido.