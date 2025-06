Rufián tiene claro por qué hace Ayuso lo que hace y a muchos no les va a gustar

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en objeto de todas las miradas este viernes durante la conferencia de presidentes después de varias salidas de tono. La primera al no saludar a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que le ha espetado si va a saludar a una "asesina".

Pero ahí no ha quedado la cosa. Ya dentro de la reunión, Ayuso ha cumplido su amenaza y se ha levantado de la mesa después de que el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, comenzaran su intervención en euskera y catalán respectivamente.

Esa fue la promesa que realizó el pasado jueves en la Asamblea, donde enfatizó en que "no usaría pinganillo" y que "en caso de que no se usara el catalán, se levantaría de la mesa para no promover el provincianismo".

Sobre todo esto se ha pronunciado el dirigente de ERC Gabriel Rufián, que ha dejado varios mensajes al respecto.

"Pues al final cuando se ha hablado en catalán Ayuso ni se ha ido ni se ha puesto un pinganillo. Igual porque ya lleva uno y le ha dicho que no se vaya", ha dicho de primeras. Aunque después ha reculado cuando se ha enterado de que sí se ha ido: "Pues al final sí le ha dicho que se vaya. Tendría retorno".

Finalmente ha dejado claro por qué Ayuso hace lo que hace cuando el resto de presidentes autonómicos del PP sí se han puesto pinganillo cuando se ha hablado en otros idiomas oficiales del Estado.

"El problema no es lo que hace o dice Ayuso el problema es que lo hace y lo dice porque sabe que le votan precisamente por eso", ha sentenciado el diputado catalán.