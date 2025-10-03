Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Israel asalta en aguas internacionales el último barco de la Global Sumud Flotilla: "Este no es el final de nuestra misión"

En estos momentos, otros diez barcos de la Freedom Flotilla navegan con la intención de romper el bloqueo marítimo de Gaza impuesto por Israel.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Los tripulantes del velero Marinette.YOUTUBE

Las seis personas que navegaban a bordo del velero Marinette sabían lo que les esperaba cuando llegaran a esa parte del mar Mediterráneo que Israel considera suya. Rezagadas del resto de embarcaciones por culpa de una avería, desde el Marinette pudieron ver cómo el Ejército israelí asaltaba y detenía ilegalmente a todos los demás miembros de la Flotilla y, sin embargo, conocedores del mismo destino, siguieron adelante, al menos hasta las 10.29 horas de este viernes, momento en el que militares israelíes interceptaron la última de las embarcaciones civiles de este convoy humanitario. El velero estaban a 42,5 millas náuticas de Gaza, es decir, en aguas internacionales.

Con este nuevo asalto, Israel ha puesto fin al intento de abrir un corredor humanitario por parte de la Global Sumud Flotilla. En total, ha asaltado a 42 barcos y detenido de forma ilegal a más de 450 personas de más de 40 nacionalidades diferentes. Sin embargo, desde la organización de la GSF avisan de que "este no es el final" de su misión. "Nuestra determinación para enfrentar las atrocidades de Israel y apoyar al pueblo palestino permanece firme. Mientras la gente se levanta en ciudades de todo el mundo para exigir el fin de estos horrores y para defender la humanidad, nos levantamos juntos con una sola voz: no nos detendremos hasta que el genocidio termine. No nos detendremos hasta que Palestina sea libre", han clamado en un comunicado.

Según ha informado a la agencia de noticias EFE esta mañana Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la GSF, Israel ha trasladado a 473 personas detenidas de manera ilegal a la prisión de Saharonim, al sur de Israel. Entre las personas arrestadas hay 65 ciudadanos españoles, entre ellas la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Tal y como explicó el diplomático británico Craig Murray, quien fuera jefe alterno de la Delegación del Reino Unido ante la Comisión Preparatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los asaltos cometidos por Israel en aguas internacionales violan el derecho internacional al no tener el país gobernado por Benjamin Netanyahu, entre otras cosas, jurisdicción sobre esa parte del Mediterráneo.

Aunque todos los barcos de la Global Sumud Flotilla hayan sido asaltados por parte de Israel, a estas horas hay otros diez buques de la Freedom Flotilla y Thousand Madleens to Gaza que navegan también con la intención de romper el bloqueo. En total, viajan a bordo 146 personas y están al sur de la isla de Creta. Entre la tripulación se encuentra, por ejemplo, la diputada de Más Madrid Jimena González.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
