Sale a comprar comida con 40 dólares en Cuba y la gente se frota los ojos al ver los precios

En Cuba, comer bien se ha convertido en un lujo. Los precios de los alimentos básicos se han disparado en los últimos años, mientras los salarios se mantienen prácticamente congelados.

Un cartón de huevos puede costar el equivalente al salario de varios días de trabajo, y conseguir pollo, aceite o harina implica largas colas, contactos o suerte. En muchos hogares, la dieta diaria depende de lo que haya llegado a las tiendas estatales o del ingenio para "resolver", como llaman los cubanos al arte de sobrevivir a la escasez.

La inflación, la falta de importaciones y la caída del turismo han hecho que los mercados estén semivacíos. En los mercados particulares, los precios en pesos cubanos se actualizan casi a diario, y muchos ciudadanos recurren al dólar o al euro en el mercado informal para poder comprar alimentos de importación.

La crisis alimentaria se ha agravado desde la pandemia y la posterior caída del turismo, una de las principales fuentes de divisas del país. Hoy, en muchos hogares, las comidas se simplifican a lo esencial: arroz con algo, o solo arroz.

A pesar de todo, la población cubana mantiene una resiliencia admirable. Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que se comparten trucos para hacer rendir la comida o recetas creativas con pocos ingredientes. Pero detrás del humor y la inventiva, persiste un sentimiento de cansancio: el de un pueblo que lleva demasiado tiempo haciendo malabares para poder llenar el plato cada día.

Para poder hacernos una idea de la realidad, la ceadora de contenido Anita (@anita.cubanita64) ha salido a la calle con el equivalente a pesos cubanos a 40 dólares para enseñar qué es lo que se puede comprar de comida con este dinero.

"Amores, miren esto, aquí tenemos 40 dólares convertidos al cambio en el mercado informal. Entonces nada, lo vamos a cambiar y vamos para la calle a ver qué podemos comprar con este dinero", ha comenzado explicando la usuaria.

"Ya está convertido en pesos cubanos, miren esto. Ahora mismo el dólar está como a 4.20 por ahí. Estaba a 4.80 pero bajó muchísimo en estos días, en fin de año siempre baja", ha señalado la tiktoker.

"Entonces vamos ahora a ver qué podemos comprar con esto. Primero que nada fuimos para la parte de las carnes, creo que esto es lo más importante", ha anotado la creadora de contenido.

"No iba a comprar nada de cantidad, solamente un pedacito para que no se me fuera a dañar con el tema de la corriente. Aclararte que aquí ninguna persona cobra al mes 40 dólares. Esto sería el salario por lo menos de 3 meses o de 4 meses de una persona que trabaje para el Estado", ha explicado Anita.

"Entonces nada, aclarar sobre todo eso. Mira aquí te estuve grabando para que veas los precios, que son súper, súper caros. Una libra de estas cebollas grandes blancas que ven aquí, que a mí por lo menos me encanta. Estaba 600 pesos la libra. Una cebolla casi era una libra. Eso está extremadamente caro", ha asegurado la usuaria.

"Compramos aguacate nada esto fue lo que estuve comprando estuve enseñando que las cositas que compré y decirte que no sé esto no lo alcanza para casi nada, pero bueno vamos a tratar de ahorrar lo que más podamos", ha afirmado la cubana.

"Este aguacate es que está delicioso, unos platanitos maduros... casi todo el dinero se me fue en este fili de huevo porque aquí el huevo es bien caro y un pedacito de jamón para hacer un arrocito carne de puerco. Compré un pedacito y pollo. Déjame dicho con este dinero que puedes comprar tú en tu país", ha concluido la usuaria.