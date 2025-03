Un cubano que vive en España enseña qué es lo que te puedes comprar con un salario medio en Cuba

El creador de contenido @el.profesor.cubano, un chico cubano que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando qué es lo que te puedes comprar con un salario medio en Cuba.

"Para ti amigo español que me estás viendo, que no sabes de verdad cómo son las jugadas en Cuba, yo te voy a explicar a ti lo que se puede comprar en Cuba con un salario, con el salario de una persona", ha comenzado el tiktoker.

"Yo te lo voy a explicar a ti rapidito para que nadie te meta cuentos, te voy a decir cómo son las tallas. Mira, por ejemplo, tú ganas aproximadamente 15 euros al mes, ponle 20. 20 al mes tenes tremendo salario", ha expuesto el creador de contenido.

"Y el precio es más o menos el mismo, incluso más caro en Cuba. Por ejemplo, unas toallitas húmedas. Esto no es que yo voy ahí y me compro las toallitas, no. Esto es que te llamó fulana y te dijo: Oye, apúrate que en el mercado tal sacaron toallitas", ha explicado el cubano.

"Y a esa hora si tú estás lavando, si tú estás lo que sea... sales, coges la bicicleta o vas caminando a ver si alcanzan las toallitas. O si no, tú tienes el número de teléfono de la que trabaja en la tienda: 'Oye, que me dijeron que habían sacado toallitas, mira guárdame un paquetico, que voy para allá en 10 minutos'", ha relatado el tiktoker.

"Pero ese guárdame un paquetico quiere decir que es muy amiga tuya o que tienen ustedes una jugada. Ella te guarda el paquetico a ti, pero tú en tu trabajo le resuelves también sus cositas a ella... a lo mejor tú trabajas en la panadería, ¿me entiendes?", ha comentado el creador de contenido.

"Y como el pan, ya tú sabes, para tú alcanzar un pan en Cuba, esa es la película del siglo, pues entonces tú le resuelves un pancito de vez en cuando... ¿entiendes cómo es la jugada más o menos?", ha preguntado el cubano.

Así, el tiktoker ha segurado que en Cuba con el salario completo del mes, solo llega para comprar un paquete de toallitas, un pack de salchichas, otro de hamburguesas, unas cuantas gelatinas -aunque son difíciles de encontrar-, un champú, un jabón y dos quilos de arroz.

"Y todo lo que estoy diciendo es cuando hay. No es que siempre hay y voy y la compro, no. Eso es sólo cuando hay", ha asegurado el creador de contenido, haciendo hincapié en el desabastecimiento que hay en la isla.

Además, también ha enseñado un paquete de galletas Rebuenas de chocolate del Mercadona, que no llegan a dos euros en España, y ha asegurado que en Cuba "este tipo de cosas no se compran nunca".

"Si tú ganas 20 euros, ¿qué tú vas a comprar esto? Que vale tres euros y pico o cuatro euros. No, eso te lo tiene que comprara un amigo tuyo cuando va a Cuba porque sabe que el niño tuyo, por ejemplo, hace 500 años que no se come una galleta", ha apuntado el cubano.