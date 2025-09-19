Sale el mapa de las relaciones sexuales por provincia y Teruel es la que da la sorpresa

La usuaria @MandarinaTrina ha subido una fotografía a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que se puede ver un mapa en el que se indica la media de relaciones sexuales al mes por provincias de España.

"Relaciones sexuales por provincia. Teruel existe para lo que quiere", ha manifestado la tuitera en tono divertido, consiguiendo con publicación 110.00 visualizaciones, 2.000 'me gustas' y más de un centenar de comentarios.

Con una media de 8,1 días al mes, la provincia española que se ha alzado como la más activa sexualmente ha sido Teruel, algo que ha desatado las risas y las bromas entre los usuarios de la comunidad tuitera.

"A ver, tampoco tienen mucho más que hacer... Es eso o lanzarse al pastoreo"; "¡Teruel sexiste!"; "Eso es porque desde Teruel casi se ve Cuenca"; "No tendrán 5G pero sí Punto G", han bromeado algunos usuarios.

Por su parte, la provincia menos activa sexualmente ha sido Girona, con una media de cinco veces al mes, 1,3 puntos por debajo de la media española, que se sitúa en total en 6,3 días al mes.

Otros datos que han llamado la atención han sido la sincronización de la costa mediterránea andaluza, con Cádiz, Málaga, Granada y Almería con el mismo dato, de 7,1 veces mensuales; o la gran diferencia entre las islas del archipiélago canario, con Santa Cruz de Tenerife con 7,6 días de media al mes mientras que en Las Palmas el dato es de 6,2 veces al mes.

"Tuiter es el único sitio donde publicas algo sobre echar un polvo y la gente presume de no hacerlo. Qué orgullosa me siento de vosotros"; "Pues yo no sabía que era portugués"; "Y yo que creía que estaba jodido voy y mudo a Girona el mes que viene", han comentado algunos tuiteros.