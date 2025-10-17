Sarah Santaolalla lanza un dardo envenenado directo para Feijóo

La analista política Sarah Santaolalla no se ha cortado ni un pelo en el plató de Malas Lenguas cuando en una tertulia sobre la implicación del expresidente del Gobierno José María Aznar en la invasión de Irak ha aprovechado para lanzarle todo un dardo envenenado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Se siente impune y maneja hilos todavía de poder en la derecha José María Aznar?", le pregunta el presentador del programa, Jesús Cintora, a la analista política. "No es el líder, la líder es la señora Ayuso, pero seguramente sea el que escribe los discursos", ha contestado Santaolalla.

"¿Tú crees que Ayuso llega a líder?", ha vuelto a cuestionar Cintora. "No, creo que ya lo es. Ayuso lidera el Partido Popular y Aznar aplaude lo que hace Ayuso. Están todos en el mismo trío. Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso y Aznar", ha asegurado la colaboradora.

"Bueno, ¿pero quién maneja los hilos?", ha repreguntado el presentador. "Depende del día. El que no lo maneja es el del limón limonero, ese sí que no lo maneja", ha respondido la analista política, lanzando un pulla directa para Feijóo.

"¿Ese quién es?", le ha preguntado Cintora, para que aclarase la referencia. "Ese es el señor Núñez Feijóo, el amigo de Marcial Dorado. Ese maneja otras cosas, más los yates y los barcos. Porque lo cantaba, lo cantaba para insultar y llamar hijo de puta al presidente del gobierno", ha sentenciado Santaolalla.

"Este señor es uno de los más aplaudidos dentro del Partido Popular, es uno de los más escuchados dentro del Partido Popular y seguramente incluso haya hecho los estatutos, si es que no los va a hacer en las próximas primarias", ha expuesto la analista política, haciendo referencia a Aznar.