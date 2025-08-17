Se corona al analizar con detalle estos 33 segundos de Arguiñano que se están volviendo a compartir sin descanso
Cada cierto tiempo se vuelve a hacer viral.
Hay una escena muy concreta de Karlos Arguiñano en su programa Cocina abierta que cada cierto tiempo se hace viral en redes sociales. Aunque la protagonizó hace más de un año, sigue estando vigente y presente para muchos.
Se trata del mensaje que el popular chef de Beasain le dedicó desde su espacio en Antena 3 al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por lo que estaba pasando en la Franja de Gaza.
"¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora?", cuestionaba, antes de mirar a cámara y decir "de Netanyahu". "Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter", le recomendó.
"Te lo digo como lo siento. Te lo dice un abuelo de 13 nietos. Mira, mira, Netanyahu, mira, mira, mira, mira, mira lo que esto. ¡Mira lo que es esto! ¡Por favor! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar un poquito!", le pidió.
Arguiñano terminó la escena, de unos 33 segundos, tratando de seguir con el problema y, sobre todo, con la receta que estaba preparando: "Venga, nosotros a lo nuestro. Yo ya le he mandado un mensaje, no sé si me oirá. ¡Ay!".
La escena se ha vuelto a compartir como la pólvora en los últimos días, con más de un millón de visualizaciones. Pero ha llamado mucho la atención la reacción de un usuario que la ha analizado con detalle.
"*Programa de cocina* *música alegre* '¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora?' *pausa misteriosa* *mirada a cámara* *expresión de hartazgo* 'de Netanyahu", ha señalado @FenixIgnifugo en un tuit que suma más de 16.000 me gusta.