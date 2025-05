Se encuentra con este cartel en la puerta de un bar de Denia y se lleva las manos a la cabeza

El cartel que se ha encontrado en Denia Eva Ivars, consejera delegada de Afflelou en España y Portugal, le ha hecho llevarse las manos a la cabeza y ha provocado multitud de reacciones en LinkedIn, la red social en la que lo ha compartido.

En el letrero, escrito en una pizarra, se puede leer: "Guardería de maridos!!! ¿No quiere ir al supermercado? ¿Le controlan los gastos? ¿No le gusta ir de compras? ¿Necesita un respiro? Tenemos la solución".

"Deje aquí a su marido y pase a buscarlo más tarde!!! Es gratis, sólo pagará lo que consuma. Nunca perdimos uno", añade el mensaje.

A raíz de ello, Eva Ivars ha lanzado una reflexión: "Suena divertido... hasta que lo piensas dos veces. Porque detrás del chiste vienen los clásicos. Mujer = controladora, organizadora, jefa del presupuesto. Hombre = perezoso, torpe, dependiente… al que 'aparcar' como a un niño".

"¿En serio seguimos en esto en 2025?", pregunta antes de proseguir: "Llamadme intensa, pero los estereotipos simpáticos son los más peligrosos. Porque no gritan, pero condicionan. Porque no ofenden, pero limitan. Porque normalizan lo que deberíamos haber superado hace tiempo. La igualdad también se juega en las aceras, en los bares, en las pizarras, en las pequeñas cosas. No hace falta cancelar el humor. Solo actualizarlo ¿Jugamos a eso?".