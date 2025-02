Se moja y dice abiertamente lo que piensa sobre esta popular carne picada de Lidl

La popular cuenta de TikTok @matey.key ha dicho abiertamente lo que piensa de una de las carnes picadas de Lidl, en concreto la de vacuno y cerdo, en cuyo embalaje se destaca que contiene un 70% de cerdo y un 30% de vacuno.

"Mira el trucazo que se sacó Lidl de la manga. Una supuesta carne picada con una etiqueta bien visible: 70% de cerdo, 30% de vacuno. ¿Seguro?", empieza planteando antes de dar la vuelta a la bandeja y analizar al detalle la etiqueta.

"Le damos la vuelta y... ¡ja! Toma sorpresa. 62% de cerdo, 26% de vacuno, agua, aditivos, sal y azúcar. Y cuando vas a preguntar te dirán que ese 70 y 30% es de toda la carne que lleva", señala.

Dicho eso, critica: "Claro, y mañana igual te meten menos de la mitad de carne y nos siguen vendiendo sopa de aditivos con sabor a ilusión".

En los comentarios, son muchos los usuarios que subrayan que la mejor opción es comprar la carne picada en una carnicería tradicional. Y, para esos casos, un carnicero ya avisó en su día que también hay que tener cuidado con un detalle.

Fue @el_as_carnicero quien en un vídeo de TikTok aseguró mientras pesaba un trozo de magro de cerdo de 305 gramos: "Sé que más de uno se me va a echar encima, pero es lo suyo, lo legal".

"Yo si viene un cliente, hasta que no la pico no se la marco. ¿Por qué? Lo vais a ver, os lo voy a demostrar. Dentro no hay nada, está limpia. Picamos la carne", explicó mientras hacía la operación. Una vez que picaba la carne volvía a pesarla y resultaban 225 gramos.

Es decir, 80 gramos menos que lo que se le habría cobrado al cliente. ¿La razón? El resto se queda en la máquina.

"Por favor, siempre que os piquen la carne picada, que os la pesen cuando está picada", recomendaba.