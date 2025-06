Se monta un aireado debate al ver el vídeo de esta extranjera desayunando "pan con tomate" en Valencia

La británica y creadora de contenido en TikTok @brittneedawley ha compartido un vídeo desde Valencia en el que muestra lo que está desayunando desde que llegara el pasado fin de semana. Su publicación se ha hecho viral por un detalle que no ha pasado desapercibido.

"Me moví a España hace tres días y ya me he vuelto adicta al pan con tomate", afirma en el vídeo, mientras enseña como pone con una cuchara tomate triturado a una barra de pan tostado.

Además, en la descripción ha hecho una nueva demostración de que este desayuno es el que quiere, ya que le ha cautivado: "Pan con tomate, café con leche, zumo de naranja, every day please (todos los días, por favor)".

Sin embargo, ha habido un detalle que ha generado muchos comentarios y que hasta se ha hecho viral en X, donde se ha compartido el vídeo. Y es si a esa forma de tomate triturado se le puede llamar pan con tomate.

Más de uno ha comentado precisamente que se trata de pan con tomate rallado y no pan con tomate, ya que esta consiste en restregar el tomate directamente por la superficie de la barra de pan.

Otros, en cambio, han defendido que ambas versiones son válidas. En total, su vídeo lleva más de 800 comentarios y 600.000 reproducciones.