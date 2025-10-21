Se monta un gran revuelo con el cartel que han colgado en la facultad de Educación de la Universidad de Granada

Revuelo mayúsculo el que se ha formado en las últimas horas en redes sociales a raíz del cartel que se ha colgado en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y que se ha acabado viralizado en X, la antigua Twitter.

Ha sido el usuario conocido como Gregorio Luri el que ha difundido una imagen de la hoja colgada en uno de los corchos de la facultad en la que se informa que no va a atender a los padres de los alumnos.

"El vicedecanato de prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en prácticas es mayor de edad", se puede leer en el texto que han escrito. La regla, que no puede estar más clara ni ser más directa, ha provocado una gran oleada de comentarios tanto a favor como en contra.

Por ejemplo, la profesora de universidad y usuaria en X bajo el nombre de @bpalop ha contado lo que le paso: "Ayer atendí a unos padres cuya hija está de erasmus fuera de España. Un problema en secretaría la había dejado sin acceso al campus virtual. No se me cayó ningún anillo. No hice nada ilegal. Ni cinco minutos me llevó ser amable con ellos".

Otro ha hecho la siguiente reflexión: "Aunque hace unos años esto hubiera sonado distópico, ya hemos llegado a esto. Algo va mal en la educación de nuestros hijos… 🧑🏻🏫".

"Jajajajaj no sé si es falso o IA, pero dado que somos una sociedad infantilizada, inmadura y de suc-, me lo creo", ha criticado un tercero.

Por el otro lado, ha habido usuarios que se han preguntado por la situación que han tenido que vivir esos docentes para tener que verse obligados a poner ese cartel. "Que tus padres vayan a resolverte algo a la universidad debería ser motivo de veto para cursar estudios superiores durante mínimo 5 años", ha asegurado un tuitero.

Hasta ha habido algunos que han expresado que esperan que sea fake. Sin duda, un cartel que ha dado mucho que hablar.