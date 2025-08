Se hace la prueba del azúcar tras tomarse una Coca-Cola Zero y este el resultado

El creador de contenido sobre nutrición y entrenamiento Adrián Muria (@adrianmuriacoach) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciéndose la prueba del azúcar después de tomarse una Coca-Cola Zero para demostrar como afecta.

"La Coca-Cola Cero no engorda, te pongas como te pongas, y tampoco te va a aumentar el azúcar en sangre ni te va a dar picos de insulina", ha asegurado le tiktoker al inicio del vídeo.

"Y te lo voy a demostrar con este aparatito ahora mismo, haciéndome la prueba. Voy a hacer la prueba, voy en ayunas, así que vamos a ello", ha comentado Muria, enseñando el glucómetro.

"101 es lo que tengo, me vais a decir que es alta, pero bueno, es la que tengo. Y ahora vamos a tomarnos la Coca-Cola. Voy a tomarme la Coca-Cola ahora, dentro de 15 minutos y dentro de 30 minutos para que no me digáis que el tiempo influye", ha explicado el especialista.

"Y en 30/45 minutos haremos la prueba, 20 minutos después. Me voy a acabar la Coca-Cola también para que haya más margen de tiempo. Y 35 minutos después, vamos a ello", ha apuntado el creador de contenido.

"¡90! Tengo 10 menos de glucosa que antes. Por lo tanto, la Coca-Cola Zero ni engorda, ni sube picos de insulina, ni aumenta azúcar en sangre. Así que, mito zanjado", ha concluido Muria, enseñando el resultado de la prueba.