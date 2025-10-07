Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se queja porque la cocinera canta y el restaurante responde con la ironía más elegante del año
Virales

Virales

Se queja porque la cocinera canta y el restaurante responde con la ironía más elegante del año

Para algunos una molestia lo que para otros una alegría.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una cocinera en un restauranteBYakkaya

Las reseñas de los restaurantes siempre dan para mucho: algunas son de lo más útiles y otras, sin embargo, simplemente rozan el surrealismo. Lo que está claro es que a la hora de salir a comer no todos los clientes valoran positivamente lo mismo, por lo que es prácticamente tarea imposible agradar a todo el público.

Pero esta vez quien se ha llevado todos los aplausos -y las risas- no ha sido el cliente, sino el propio restaurante, quien ha respondido a una reseña en Google Maps de una comensal de la manera más irónica y divertida.

En concreto, ha sido el tuitero @soycamarero, conocido por recopilar las situaciones más surrealistas del sector de la hostelería, quien ha compartido a través de su cuenta de X una reseña que se ha hecho viral en cuestión de horas.

"Estuve desayunando y me tuve que ir... lugar espantoso. La cocinera cantando como si se acabara el mundo. Muy poca educación", se puede leer que ha criticado la clienta, puntuando al establecimiento con una sola estrella.

"Gracias por su comentario, nos sirve para mejorar. PD: A la cocinera la hemos apuntado a clases de canto, y le diremos que no sea tan feliz en su trabajo. Un saludo", ha contestado el propietario del restaurante Venta la Raya.

Un zasca de manual, con la dosis justa de ironía y elegancia que ha hecho que la sarcástica respuesta supere ya las 25.000 visualizaciones y los 1.000 'me gustas'.

"Gente tan infeliz en su vida que no aguanta ver gente feliz"; "Jolín, estoy por trabajar en ese restaurante y hacer dúos con la cocinera para que me paguen las clases de canto a mí también, que noto ese gasto a final de mes"; "La gente se queja por unas cosas...", han comentado algunos usuarios.

Por suerte, no todos son de la misma opinión que la clienta: "Juro por Freddie Mercury que yo iba a desayunar a un sitio por la risa de la camarera. No tenía filtro y se reía fuerte fuerte, los precios eran baratos y la comida acorde el precio, pero ya digo, íbamos por oírla reír".

"Yo tuve el efecto contrario. Trabajaba en una tienda de pueblo, teníamos la radio puesta y sonaba musiquita bailable y mientras reponía iba bailoteando. Entró una clienta y dijo: 'Joder, así da gusto venir a comprar y que estéis pasándolo bien'", ha señalado un trabajador.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 