Se queja de lo que le ha costado una pizza y Ryanair, que pasaba por ahí, se corona con su reacción

"¡Qué caro está todo!". Quien más y quien menos, todos hemos escuchado o pronunciado en los últimos tiempos una frase como esa o muy parecida. El incremento de los precios de muchos productos tienen la culpa.

Es lo que ha hecho en X la usuaria @imavirtualdiva, que ha compartido en esa red social su estupefacción después de que una pizza le costase 28,99 euros. "¿En qué momento se ha normalizado que valga casi 30 euros una pizza? Me quedo loca", ha escrito junto a un pantallazo en el que se ve el precio del producto.

En los comentarios, muchas personas han recomendado a la usuaria que mire ofertas o que las aplique. Y ella ha dado explicaciones: "Estaba mirando las ofertas pero me he metido por curiosidad a ver qué valía una suelta y me he quedado tiesa".

Pero el mensaje está teniendo repercusión por la respuesta que le ha dado la aerolínea de bajo coste Ryanair, que está recibiendo un aluvión de 'me gusta'.

"Es más barato viajar a Italia y comérsela allí", ha dejado caer la cuenta oficial de la compañía, que en menos de un día acumulaba más de 12.000 'me gusta'.

Sin embargo, la mayor parte de las respuesta que ha generado el mensaje son ataques hacia la propia Ryanair. "Con vosotros no viajo ni aún regalándome el billete, impresentables", dice un usuario.

Otro añade: "No, porque después en la puerta de embarque te hacen pagar casi 100€ por una maleta por la que ya has pagado amenazándote con dejarte en tierra. No voléis nunca con Ryanair".