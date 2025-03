Se queja de un restaurante por la conversación de unos clientes y el dueño responde con todo el sentido común

El dueño de un bar ha dado una respuesta cargada de sentido común a un comensal que se quejó porque en ese local escuchó una conversación entre clientes que no le gustó nada.

"Oí la conversación de un cliente con otros tres femeninos. No porque quisiera. Me la impusieron con la voz a tope. Era digna de mandar a todos al psiquiatra", escribió el usuario, que puntuó al negocio con la nota más baja posible.

El dueño del restaurante ha respondido con tanta calma como firmeza: "Lamentamos que hayas tenido que escuchar lo que no querías, pero me parece un poco injusto que me califiques con un uno en algo que claramente nosotros no tenemos nada que ver".

"No se puede mandar callar a las personas, ya que sería atentar contra la libre expresión. Aceptaría perfectamente tu crítica cuando sea algo referente al bar, pero si son por personas o clientes que estaban aquí es absurdo tu comentario y más aún cuando estabas muy atento a la conversación", añade.

Tanto el comentario como la respuesta la ha subido a Instagram la popular cuenta SoyCamarero y ha provocado que algunos usuarios se hayan fijado en un detalle no menor: "A mí que alguien me aclare que son tres femeninos, porque me da a mí que lo que le molestaba no era la conversación sino quien la tenía...".

Otra persona es igualmente dura con el comensal: "Seguramente esa o ese cliente que estaba escuchando una conversación que no le incumbía estaba muy aburrid@ con la compañía que había ido al bar, seguramente no tiene vida propia y le gusta meterse donde no le llaman, pero aún así su reseña no se entiende… debería haber una calificación para los clientes porque algunos sencillamente son indeseables".