Se queja de que un restaurante ha dejado entrar a un perro y lo que responde el hostelero trae cola

La respuesta que un hostelero ha dado a un cliente que se había quejado por que había permitido la entrada al local a un perro está trayendo cola, con posiciones muy enfrentadas.

"No comparto la idea de cenar o almorzar en un restaurante que deja la entrada a animales. Si dejas entrar a animales, podrías poner un cartel 'pet friendly' y al menos los que no queremos comer de ese modo no tenemos la obligación de hacerlo. Por cierto, la amabilidad es un grado y tú, siendo el dueño, deberías saberlo", dice el comensal.

La respuesta del hostelero es demoledora: "En primer lugar, si no compartes la idea de almorzar con animales no salgas de casa, ya que la entrada a animales, siendo una excepción, ya que estaba lloviendo. Evidentemente no voy a dejar a un animal en la calle mojándose".

"Segundo lugar: el animal dio menos ruido que usted. Quizás al animal le molestaba su presencia", añade el dueño del restaurante.

"Y tercer y último lugar: la amabilidad de decirle que si no quiere venir a un restaurante donde había un animal le vuelvo a repetir que lo que tiene que hacer es no salir de su casa o haberse levantado cuando vio entrar al animal. Gente como usted es la que nos sobra aquí. Cierra al salir", completa.

Entre las reacciones abundan las de aquellos que creen que, en este caso, tiene razón el cliente. "Esta vez estoy de parte del cliente, que lástima que estuviera lloviendo, pero si el sitio no tiene aviso de Pet friendly, no debe dejar entrar al animal. Hay gente que es alérgica, hay gente que tiene fobias. Si está anunciado el cliente no tiene derecho a quejas, si no, está en su derecho", dice una persona.

Otro responde a eso: "Entonces... esta persona no puede ir a comer al campo, playa, bosque, etc... porque ahí si hay animales y, como bien dijo el propietario, si le molesta que entre un animal, se levanta y se va sin ningún problema, no poniendo una reseña patética y miserable...".

En el mismo debate, otra persona ha señalado: "Yo no veo higiénico que un animal entre a un local donde se vende comida, las terrazas es otro mundo, pero al local cerrado donde se venden alimentos no creo que sea el lugar adecuado para ninguna mascota. Yo veo eso en un bar y no vuelvo la verdad....

Y también ahí han respondido otros usuarios: "Ni que el perro se fuese a sentar en una silla y poner las patas o el hocico en la mesa...". "Muchos perros están más limpios que algunos clientes", agrega otro.