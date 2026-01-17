Se reaviva la polémica entre La Oreja de van Gogh de Amaia Montero y Leire Martínez: qué paso realmente 

La polémica con La Oreja de van Gogh, la salida de Leire Martínez y el regreso de Amaia Mentero parecía ir amainando, cada uno por su camino, pero faltaba el capítulo ¿definitivo? La explicación concreta de por qué pasó todo lo que pasó. La ruptura entre Leire Martínez y LODVG no fue un portazo improvisado ni una decisión tomada en caliente, según publicó en exclusiva LOC de El Mundo.

Detrás hubo meses de movimientos internos, conversaciones incómodas y una propuesta que lo habría cambiado todo… y que nunca llegó a ver la luz. Leire planteó compartir escenario con Amaia Montero. El pasado y el presente del grupo juntos. Pero la respuesta fue un no.

Ese detalle, desconocido hasta ahora, explica mejor que ningún comunicado por qué la salida de la vocalista se convirtió en una de las noticias musicales más comentadas de 2025.

El origen tiene dos nombres: Karol G y el Bernabéu

Todo empezó el 21 de julio de 2024, cuando Amaia Montero reapareció por sorpresa en el Santiago Bernabéu durante el concierto de Karol G. Juntas cantaron Rosas delante de 70.000 personas. El estadio se vino abajo y el nombre de Amaia volvió a ocupar titulares tras año alejada de la música por problemas de salud mental.

Aquella actuación fue el detonante. Xabier San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Pablo Benegas empezaron a valorar un regreso puntual de Amaia para celebrar el 30 aniversario del grupo. Sobre el papel, la idea parecía redonda. En la práctica, chocaba con una realidad incontestable: La Oreja de Van Gogh ya tenía vocalista desde hacía 17 años.

La propuesta que pudo cambiarlo todo

Cuando Leire conoció esos planes, su reacción no fue de rechazo. Todo lo contrario. Según la información conocida ahora, propuso una solución integradora: cantar juntas. Amaia y Leire compartiendo escenario, simbolizando las dos etapas del grupo. Un auténtico bombazo que se convirtió en detonante de otro muy diferente.

La propuesta no prosperó. Amaia se negó en rotundo y el resto del grupo respaldó su decisión. A partir de ahí, Leire quedó fuera de la ecuación.

El desenlace llegó el 14 de octubre de 2024, cuando el grupo publicó en redes un comunicado anunciando que sus caminos se separaban. Leire no lo firmó, no fue informada previamente y no tuvo margen de maniobra. La decisión ya estaba tomada.

No fue la única baja: Pablo Benegas también se apartó. El regreso de Amaia tampoco convenció a todos. Benegas, el miembro más cercano a la cantante, expresó dudas serias sobre si estaba preparada para asumir la presión mediática de una vuelta a gran escala. Su postura era clara: protegerla.

Sus reticencias no fueron escuchadas. Benegas optó entonces por dar un paso atrás y no formar parte de una etapa que consideraba perjudicial para alguien a quien considera una gran amiga.

La ruptura fue más profunda de lo que parecía. En diciembre de 2024, el grupo creó una nueva empresa vinculada a La Oreja de Van Gogh que no incluye a Benegas. Esa sociedad gestiona los nuevos proyectos y conciertos, consolidando su salida del núcleo de decisiones, aunque sigue siendo parte de la sociedad original del grupo.

El grupo sigue… y Leire también

Con este contexto, iniciar una gira parecía arriesgado. Sin embargo, La Oreja de Van Gogh siguió adelante. Su actuación en la Nochevieja de RTVE y los ensayos compartidos en redes demostraron que el proyecto continúa, con entradas agotadas en varias fechas.

Leire, por su parte, pasó página rápido. Meses después lanzó Mi nombre, su primer single en solitario, que supera los 10 millones de reproducciones en Spotify. Mariposas, su segundo tema más escuchado, ronda los 4 millones. Cifras sólidas para una artista que empieza de cero fuera de una de las bandas más populares del pop español.

Una nueva etapa, también creativa

Más allá de los números, hay un cambio de fondo. Leire ha reconocido que en la banda no pudo desarrollar plenamente su faceta como compositora. En solitario, esa barrera ha desaparecido. Ya trabaja en su primer álbum, y quienes han escuchado avances aseguran que no dejará indiferente a nadie.

En lo personal, también atraviesa un buen momento. Desde 2022 comparte su vida con el saxofonista gallego Miguel Sueiras. Viven en Puente la Reina (Navarra) junto al hijo de 11 años de la cantante, fruto de su matrimonio con Jacobo Rodríguez.

Las reacciones, divididas entre Leire y Amaia

Como no podía ser de otra forma, aunque Leire "ganaría" el pulso, hay opiniones encontradas de los internautas que han leído la noticia de los verdaderos motivos.

"Me quedo loco con que Leire y el resto de LODVG si quería hacer gira reencuentro con Amaia y la tía con todo su ego dijo que era Leire o ella", escribían a favor de Leire, o "Leire no les tiene rencor. Ella sacó todo lo que tenía guardado con música y le ha ido muy bien, mejor que a la actual LODVG. Amaia es la que está toda frustrada y tuvo que pedir regresar. Y además de todo mentirosa, porque decía que no lo haría. En fin".

Pero también hay muchos mensajes de apoyo a Amaia y a la nueva etapa de LODVG con el cantante original: "En un año ya nadie se acordará de ella, a menos que se cuelgue de los temas de LODVG que no le pertenecen" o incluso los que abogan por equidistancia y coger el lado bueno de cada uno: "Deberíais ya dejar el discurso de guerra y comparación. Sois muy tóxicos. Ambas están haciendo buenas ventas de entradas. Y ambas tienen su público. LODVG son ambas. Cada una su etapa."