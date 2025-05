Se sienta en un bar de Madrid y pone el grito en el cielo por lo que le sucede: define a la ciudad con una palabra demoledora

Una clienta de un bar del centro de Madrid ha puesto el grito en el cielo por lo que le ha pasado al sentarse allí, hasta el punto de que ha calificado a la ciudad como un "cazaguiris".

"Lo de que Madrid sea un cazaguiris me tiene hasta la... Voy a un sitio así bien ubicado porque... hombre, a ver, al no ser de Madrid Madrid... la gente de Madrid Madrid sí que no baja al centro de normal, pero yo sigo siendo medio turista, pero no soy un guiri", subraya la usuaria de TikTok @lulichiki.

"Entonces voy a una cafetería a tomarme un café y sabe a... no sé cómo describírtelo. Sabe a como que está hecho con agua del váter, podría decirse. No voy a decir cuál es el sitio porque tampoco viene a cuento, pero son los típicos sitios que están en el centro de la ciudad, que está lleno de guiris", insiste.

La usuaria lamenta que el café "sabe a suelo y no ponen tapas ni nada: "Y las tapas son, ojo, spanish omelette, te lo pone ya en inglés, cinco pavos. Luego jamón ibérico, 18 euros. Café con leche, 3,50, cerveza, 4,50 total 8 pavos".

En los comentarios, la gran mayoría le dan la razón y subrayan que para que no suceda algo así hay que conocer los sitios. "En Madrid hay bares de calidad en el centro, pero hay que saber moverse y buscar y ver alarma en cuando esté la carta en inglés, qué esperas si vas a un sitio cazaguiris", dice uno.

"Normal, vete a Vallecas, no puedes querer un café normal de la m30 pa dentro (no es crítica)", dice otro.