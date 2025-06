Se va de viaje con unas amigas chinas y su obsesión por los gérmenes alcanza niveles inimaginables para la española

La usuaria de TikTok Mariona Salip (@marionasalipc), una española que está de viaje con unas amigas chinas, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando hasta que punto llega la obsesión de sus acompañantes por los gérmenes.

"Estamos en China yendo a hoteles increíbles. O sea, mirad la habitación. Mirad, estamos en hoteles muy bien, cuatro o cinco estrellas todo el rato. O sea, nada de lo que preocuparse", ha comenzado diciendo la española.

"Pues nada, las chinas están tan obsesas con los gérmenes y la limpieza y todo esto que se han traído las dos con las que voy. Se han traído sábanas de un solo uso para poner dentro de la cama, que está impecable", ha comentado la tiktoker.

"Se han traído cojineras, toalla -una mini toalla como de papel, no sé qué- y luego, esto es lo más heavy, llevan bragas para no tener que lavarlas cada día", ha contado la española, quien no da crédito.

"O sea, se pone una braga y la tira. Estoy flipando, os juro que nunca había visto algo así. Y os juro que mi amiga es normal. Bueno, a lo mejor es un poco rara, pero yo pensaba que era normal", ha afirmado la usuaria.

"Esperad, update, también se ha traído esto, que es 'toilet seat cover'. ¡Es que el baño además está impecable!", ha concluido, mostrando como la amiga pone un cobertor de papel para no tocar taza del váter.