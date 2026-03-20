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Cuenta lo que unas señoras se dijeron entre ellas al oírle hablar en español en un tranvía de Suiza: "Pensaban que no sabía lo que decían, pero me enteré de todo"
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Cuenta lo que unas señoras se dijeron entre ellas al oírle hablar en español en un tranvía de Suiza: "Pensaban que no sabía lo que decían, pero me enteré de todo"

Reflexiona sobre si aquel es un país racista. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un tranvía en la ciudad Suiza de Zúrich.
Un tranvía en la ciudad Suiza de Zúrich.Getty Images

Suiza es percibido a menudo como uno de los mejores países para vivir, pero como tantos otros no está libre de algunos defectos sociales. Por ejemplo, el racismo. Algunos datos lo demuestran: según el último informe del Beratungsnetz für Rassismusopfer (Red de Asesoría para Víctimas de Racismo), en 2024 se documentaron 1.211 casos de discriminación racial, un 38% más que en 2023. 

Un estudio oficial de la Oficina Federal contra el Racismo indica que el 17% de la población residente afirmó haber sufrido discriminación racial en los últimos años.

El usuario de TikTok @foliatu_tv, español que vive en Suiza, ha relatado una de esas experiencias que ha vivido en sus propias carnes. "Me ha pasado hace poco una situación un poco desagradable en un tranvía", empieza contando.

"Otro vividor de la social que viene aquí solo a aprovecharse"

"Iba tranquilamente hablando en español con una persona cuando, de repente, siento a dos maravillosas personas mayores detrás mío: 'Se nos está llenando cada vez más de extranjeros. Mira estos españoles, que vienen aquí a vivir de la social. Seguro que este es otro vividor de la social que viene aquí solo a aprovecharse de lo que nosotros generamos", lamenta.

"Debían de pensar que no tenía ni puñetera idea de lo que estaban diciendo, pero me enteré de todo", subraya antes de lanzar al aire varias preguntas: "¿Suiza es un país racista? ¿Suiza es un país tolerante? ¿Suiza es un país que ayuda a la integración? ¿Qué respuestas se merecerían estas personas mayores que han hablado eso sobre los españoles y en este caso también sobre mí?".

"Tenemos fama de no ser serios en los trabajos, de ser impuntuales"

"Nos tienen fama de que somos ladrones, vagos y de que lo queremos todo gratis. Tenemos esa fama, como también tenemos fama de no ser serios en los trabajos, de ser impuntuales etc etc etc. Y este comentario que yo he escuchado no ha sido el único que en mi vida, desde que estoy aquí, he tenido que aguantar", se lamenta.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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