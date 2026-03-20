Cuenta lo que unas señoras se dijeron entre ellas al oírle hablar en español en un tranvía de Suiza: "Pensaban que no sabía lo que decían, pero me enteré de todo"

Suiza es percibido a menudo como uno de los mejores países para vivir, pero como tantos otros no está libre de algunos defectos sociales. Por ejemplo, el racismo. Algunos datos lo demuestran: según el último informe del Beratungsnetz für Rassismusopfer (Red de Asesoría para Víctimas de Racismo), en 2024 se documentaron 1.211 casos de discriminación racial, un 38% más que en 2023.

Un estudio oficial de la Oficina Federal contra el Racismo indica que el 17% de la población residente afirmó haber sufrido discriminación racial en los últimos años.

El usuario de TikTok @foliatu_tv, español que vive en Suiza, ha relatado una de esas experiencias que ha vivido en sus propias carnes. "Me ha pasado hace poco una situación un poco desagradable en un tranvía", empieza contando.

"Otro vividor de la social que viene aquí solo a aprovecharse"

"Iba tranquilamente hablando en español con una persona cuando, de repente, siento a dos maravillosas personas mayores detrás mío: 'Se nos está llenando cada vez más de extranjeros. Mira estos españoles, que vienen aquí a vivir de la social. Seguro que este es otro vividor de la social que viene aquí solo a aprovecharse de lo que nosotros generamos", lamenta.

"Debían de pensar que no tenía ni puñetera idea de lo que estaban diciendo, pero me enteré de todo", subraya antes de lanzar al aire varias preguntas: "¿Suiza es un país racista? ¿Suiza es un país tolerante? ¿Suiza es un país que ayuda a la integración? ¿Qué respuestas se merecerían estas personas mayores que han hablado eso sobre los españoles y en este caso también sobre mí?".

"Tenemos fama de no ser serios en los trabajos, de ser impuntuales"

"Nos tienen fama de que somos ladrones, vagos y de que lo queremos todo gratis. Tenemos esa fama, como también tenemos fama de no ser serios en los trabajos, de ser impuntuales etc etc etc. Y este comentario que yo he escuchado no ha sido el único que en mi vida, desde que estoy aquí, he tenido que aguantar", se lamenta.