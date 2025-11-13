Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Silvia Intxaurrondo señala cuál es la pregunta clave en el juicio al fiscal general del Estado y lleva ya 5.000 'me gusta' en Twitter y subiendo
Virales

Virales

Silvia Intxaurrondo señala cuál es la pregunta clave en el juicio al fiscal general del Estado y lleva ya 5.000 'me gusta' en Twitter y subiendo

"Esta es probablemente la cuestión más relevante del juicio al Fiscal General del Estado", ha señalado la periodista. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
La periodista Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1. Imagen de archivoTVE

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entra en su fase final. Tras varios días de sesión, este miércoles le ha tocado el turno al principal implicado en este procedimiento, que tiene como base la acusación de presunta revelación de secretos relacionada con los correos electrónicos intercambiados en 2024 entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía.

Uno de los momentos más destacados ha sido la intervención de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes declararon sobre el volcado de los dispositivos electrónicos del fiscal y de la fiscal superior de Madrid. Según los testimonios, aunque el juez instructor autorizó el registro y fijó límites temporales y sustantivos —del 8 al 14 de marzo de 2024—, los agentes realizaron un volcado completo de la información, alegando motivos técnicos que impedían copiar los datos de manera selectiva.

"Es cierto que se hizo un volcado completo de todo el contenido de los dispositivos del fiscal general del Estado? De todo lo que había en ellos con independencia de la fecha", se preguntó a uno de los agentes de la UCO. "Sí", respondió uno de ellos. "Y pidieron ustedes autorización para realizar ese volcado completo y no limitado a las fechas que establecían?", continúo una de las magistradas. 

"No me acuerdo, pero posiblemente. Tuve varias comunicaciones con el magistrado. Osea... No lo sé exactamente, pero de cualquier eventualidad y de cómo se iba desarrollando el registro, se fue dando cuenta al magistrado. No sé exactamente esta cuestión, esta cuestión no la recuerdo, pero vamos en todo momento el magistrado fue dando cuenta de cómo iba sucediendo", volvió a responder el mismo. "Entiendo que no consta por escrito esta autorización", siguió cuestionando. "Yo no la he visto, pero era informado de manera constante", respondió finalmente. 

El momento ha sido compartido por la periodista y presentadora de televisión Silvia Intxaurrondo, quien ha escrito en 'X' (antes conocido como Twitter) que esta "es probablemente la cuestión más relevante del juicio al Fiscal General del Estado". El 'tuit' lleva ya 180,2 mil reproducciones y 5.000 'me gusta'.

