Stephen King reacciona a la captura de Maduro y apunta al posible motivo detrás de la estrategia de Trump: "No se trata de drogas" 

La captura de Nicolás Maduro se ha convertido, sin duda alguna, en una de las noticias del año. Y eso que tan solo llevamos cuatro días. La noticia, ha dividido a la población global. Están los que apoyan el operativo de EEUU. Y también los que alegan que se trata de una violación del derecho internacional.

Las reacciones han sido varias. Una de las voces que se ha podido escuchar es la del escritor estadounidense Stephen King, conocido por ser el "Rey del Terror", quien ha sido una de las personalidades que ha querido posicionarse al respecto. Lo ha hecho este sábado a través de sus redes sociales.

"Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja", ha señalado el escritor, en referencia al papel del mandatario republicano en las negociaciones del conflicto de Ucrania y a su aparente amistad con el líder de la potencia agresora, Vladimir Putin.

"No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga)" Stephen King

Respecto al objetivo detrás del operativo estadounidense en Venezuela, que ha culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el escritor ha señalado que la intención no es terminar con el narcotráfico, sino sacar rendimiento económico a través del petróleo. "No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo SÍ es droga)", ha agregado el mismo.

"Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más", ha sentenciado en su perfil de 'X' (antes conocido como Twitter), donde ya acumula más de 3.6 millones de visualizaciones, 132.000 'me gusta' y 23.000 compartidos.

La idea de King concuerda si nos fijamos en los datos. Venezuela cuenta con una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y posee unas reservas petroleras, seis veces mayores que las de Estados Unidos. En total, el país latinoamericano cuenta con cerca de un 19% de las reservas globales.