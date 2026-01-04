Deseando "buenas noches" y "Happy New Year": así han sido las primeras horas de Maduro en Estados Unidos

Aunque la tensión con Estados Unidos era más que evidente, con total probabilidad, Nicolás Maduro no se esperaba que tres días después de dar la bienvenida al año 2026 acabaría pasando la noche fuera de su residencia en Miraflores. Y no es como cuando uno sale de fiesta y se queda a dormir en casa de un amigo. El dirigente venezolano ha pasado este sábado su primera noche en una prisión de Brooklyn.

La operación relámpago que el presidente norteamericano, Donald Trump, activó hace unos días y que se ha terminado produciendo este sábado ha sido "todo un éxito" para la Administración estadounidense, pero una muy mala pesadilla para Nicolás Maduro y, por qué no decirlo, para el derecho internacional.

El dirigente venezolano fue capturado por las tropas de Estados Unidos en la madrugada de este sábado. Además de perpetrar varios ataques en zonas estratégicas, el objetivo era el de arrestar a Maduro y a su mujer, Cilia Flores.

A primera hora de la noche de este sábado, madrugada del domingo en España, ambos han llegado a Nueva York escoltados por agentes de la DEA. En concreto, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, lugar en el que saldrán el lunes sólo para declarar ante el juez.

Dando las buenas noches y diciendo "Happy New Year"

Una de las pocas imágenes que se han visto de Nicolás Maduro, con las esposas puestas, se ha producido justo en el interior de este centro. A su llegada, la agencia Reuters ha compartido una escena en la que se ve al dirigente venezolano a su entrada en las instalaciones.

Al igual que se vio mientras bajaba del avión que le llevó a Estados Unidos, se le veía una visible cojera, al menos en su forma de andar. Aunque, si bien es cierto, por lo que parece, no se pudo poner unas zapatillas y ha llegado con unas chanclas hasta Nueva York.

Lo que ha llamado la atención es que Nicolás Maduro ha llegado a Estados Unidos con una reacción similar a la que nos tenía acostumbrado. Nada más entrar y con la cámara enfocándole, ha deseado, en inglés, "good night (buenas noches)" y "Happy New Year (Feliz Año Nuevo".

Acusado de cuatro cargos

La encargada de dar a conocer los cargos por los que se va a juzgar a Nicolás Maduro fue la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi. En un mensaje en redes sociales, minutos después del anuncio de Trump de que se había detenido al presidente venezolano, expuso en redes sociales los motivos de la captura.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", detalló.

Cuatro cargos que recuerdan a lo que pasó con el dictador de Panamá, Manuel Noriega, que fue condenado a 40 años de prisión por unos cargos muy similares cuando el 3 de enero de 1990, las tropas norteamericanas le detuvieron en su país. Mismo día, 36 años antes de que Maduro siguiera sus pasos.

Todavía no sabemos la condena y se hace bastante complicado que el dirigente venezolano pueda tener un Happy New Year. Su futuro ya está en manos de la Justicia norteamericana. El de Venezuela, por el momento, en las de Donald Trump.