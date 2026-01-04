Así es el "infierno en la tierra": la cárcel dónde está preso Maduro y por dónde han pasado figuras como Diddy Combs o Jeffrey Epstein

Una vista del Centro de Detención Metropolitano, conocido como MDC, una cárcel federal, como se ve el 16 de abril de 2020 en el vecindario Sunset Park de Brooklyn, Nueva York.

Es conocida como el "infierno en la tierra" y por allí han pasado figuras como Diddy Combs o Jeffrey Epstein. Se trata del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual dará cobijo al hasta ahora mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores, durante las próximas horas. Allí permanecerán rodeados de otros presos, por lo menos, hasta su primera audiencia nacional, la cual se espera que se produzca este lunes.

Por qué se le conoce como "el infierno en la tierra"

Este centro, situado en una zona industrial del distrito de Brooklyn, en Nueva York, cuenta con una capacidad para unos 1.200 reclusos (entre ellos se encuentran Rafael Caro Quintero, Ismael 'El Mayo' Zambada y Néstor Isidro Pérez Salas), que en ocasiones mueren por la violencia de otros presos, de ahí el apodo de "el infierno en la tierra".

Se encuentra situada entre oficinas de la fiscalía federal y dos tribunales federales. Y tan solo en el 2024 murieron dos presos por apuñalamiento. De hecho, la británica Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, denunció las condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" del centro.

La cárcel tampoco destaca por sus buenas condiciones. De hecho, en 2019 se llegaron a quedar hasta una semana sin luz, lo que generó varias protestas. Además, desde 2020, según recoge La Sexta, al menos seis funcionarios han sido acusados de diferentes delitos.

Una cárcel de alto nivel dónde han estado personalidades como Diddy Combs o Jeffrey Epstein

La cárcel ha acogido a nombres bastante conocidos. Uno de ellos es el rapero y productor musical de 56 años, Sean Diddy Combs, quien fue declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución, aunque inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, y condenado a cuatro años y dos meses de prisión por prostitución.

El exasesor del mandatario Donald Trump, Michael Cohen, quien también estuvo recluido en las instalaciones en 2020, tras ser acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, pudo compartir espacio con el rapero, de quien contó algunos detalles.

"(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por diez pies que puedo asegurarles que es repugnante", aseguró por aquel entonces el que era asesor de Trump.

También pasó por allí el magnate financiero y pederasta Jeffrey Epstein, quien murió en una celda mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual.