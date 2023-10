Susanna Griso corta a Alsina tras lo que éste ha dicho de Israel: "Es que es una frivolidad" 

Carlos Alsina y Susanna Griso han protagonizado un encendido debate durante una conexión en Espejo Público después de que el periodista avisase de que no va a llamar guerra al conflicto armado en Palestina.

En ese momento, la presentadora ha intervenido: "Me parece... en fin, no sé cómo decirlo. No te lo tomes mal, pero es que es una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista o es una guerra porque cuando estamos hablando de 900 civiles que han fallecido y los que van a fallecer, sobre todo en la franja de Gaza".

"Más allá de los términos que empleemos esto es una barbaridad y sobre todo tiene unas consecuencias que claramente superan esa franja de gaza y el propio territorio israelí porque va tener repercusión en todo el mundo", ha añadido Griso.

Alsina ha dejado claro que, para él, los términos son muy importantes: "Si Irán acaba entrando en este conflicto armado entonces sí tendremos una guerra y ojalá no lleguemos a ese escenario. Porque entonces tendremos sí una guerra entre dos naciones y sus naciones aliadas que tienen fuerzas armadas, ejércitos y armamento atómico".

"Por tanto espero que no lleguemos a tener una guerra convencional", ha insistido Alsina, que ha sido muy claro: "A mí me parece que los términos son muy importantes, no me parece que sea una frivolidad. Para empezar, no hay 900 personas que han fallecido, hay personas que han sido asesinadas, en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado, secuestrado".

El periodista ha asegurado que "si hubiésemos visto en una guerra convencional, como la de Ucrania, hacer lo que ha hecho Hamás el sábado" no lo estaríamos "asumiendo con la naturalidad o normalidad de decir que es que hay una guerra entre dos naciones".

"Esto es otra cosa. Hamás no es el ejercito de Palestino, es otra cosa. Está empeñada en dinamitar cualquier intento de negociación y entendimiento. Hamás no es el pueblo palestino", ha dejado claro.