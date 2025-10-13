Feijóo y Griso se enredan a raíz de una pregunta sobre el aborto: "No me está contestando a la pregunta"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido un tenso momento con Susanna Griso durante su entrevista de este lunes en Espejo Público tras ser preguntado por el aborto y por la intervención de Isabel Díaz Ayuso en la última Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Al ser preguntado por si la carta que publicó el dirigente gallego iba para Pedro Sánchez o para la propia Ayuso, Feijóo ha dicho que para el jefe del Ejecutivo: "Esa mañana sacó un tuit volviendo a 40 años atrás y le contesté concretándole la posición del PP. El derecho al aborto lleva vigente en España 30 años y nosotros que somos un partido que cumple las leyes, que es constitucionalista y que tenemos claro que si una mujer quiere hacerlo puede hacerlo con el mejor asesoramiento médico y psicológico de acuerdo con las leyes".

Griso le ha comentado que según los datos "un 75% de los abortos que se hacen en Galicia son en la sanidad pública y en Madrid es un 1%". "Ese dato me gustaría contrastarlo", ha reaccionado Feijóo al momento. La presentadora le ha dicho que es un dato que aportó Sánchez, algo que el dirigente gallego no ha tardado en cuestionar: "Entonces el contraste es fundamental".

"Si decía que algunas interrupciones de Castilla-La Mancha se iban a Madrid... Lo que le puedo decir es que en los hospitales de Ceuta y Melilla, que controla el Gobierno, hay que irse a Málaga a abortar, así que no entremos en debates ridículos. La objeción de conciencia es un derecho fundamental de cualquier médico y tiene derecho a no hacer abortos si lo considera oportuno", ha afirmado.

La presentadora ha insistido en el tema y le ha preguntado que "por qué Madrid se dedica en rebelión y no aporta ese listado". "Madrid no se declara en rebelión para nada, se realizan en los hospitales de Madrid de acuerdo por los facultativos todos los días", ha sentenciado el invitado.

"El Gobierno exige ese listado y la presidenta ha dicho que no lo va a aportar", le ha matizado Griso. Feijóo ha asegurado que "desde que se ha encontrado una solución a Gaza el Gobierno se ha sacado de la chistera el tema del aborto" diciendo que "con el PP las mujeres tendrán que ir a abortar a Londres y que las chistorras son embutidos".

"Con el PP el aborto es una prestación del sistema nacional de salud y se utiliza en los hospitales públicos y si no a los privados. ¿A una mujer le interesa saber qué médicos le pueden atender o los que no están dispuestos?", ha asegurado.

De nuevo, la periodista de Antena 3 ha insistido en esa lista: "Solo hay una comunidad que se resista a dar ese listado, que es la de Madrid, el resto del PP sí la aportan". "Asturias, Baleares, Aragón y de Madrid aún no han aportado ese listado", ha replicado Feijóo. Rápidamente, Griso le ha vuelto a matizar: "Pero se han comprometido a ello y hablamos de esas tres rezagadas que son del PP". El líder de la oposición le ha contado que "cuando él llegue al Gobierno la lista será la contraria porque lo importante es saber quién está a disposición", pero la presentadora ha ironizado diciendo que los que no lo quieren practicar son unos 150 de unos 5000 en toda España.

Además, ambos han vuelto a tener un encontronazo en la siguiente pregunta, ya que Griso le ha planteado si con este debate, enmarcado en la reforma de la Constitución para considerar al aborto como un derecho fundamental, "Ayuso le ha dado un caramelo a Sánchez".

"Los problemas de este país no son estos, tenemos más fallecimientos que nacimientos", ha comenzado respondiendo Feijóo cuando la presentadora le ha dicho que "no me está contestando a la pregunta".

"Sí, le estoy contestando y contextualizando la pregunta. Que un presidente del Gobierno considera que eso es un asunto importante en su país cuando llevamos 30 años con una legislación que permite abortar en el país, no parece razonable, yo entiendo que quiera cambiar de conversación y de conflicto pero nosotros ya hemos dicho que no consideramos que el aborto sea un derecho fundamental en la Constitución", ha sentenciado.

Finalmente, ha acabado hablando así sobre si hay que reformar la Constitución o no: "Allá Sánchez y los de Vox, porque dentro de Patriots está presidiendo Vox y el partido más importante es el de Le Pen, que votó sí al aborto como derecho fundamental en Francia. Por tanto, el PP europeo y español ya hemos dicho que el aborto es una prestación de sistema regulada en las leyes españolas, pero que no consideramos que sea un derecho fundamental en la Constitución".