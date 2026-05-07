Susi Caramelo cuenta asqueada lo que ve en muchas charcuterías: "Me da muchísimo asco"

Susi Caramelo ha sido una de las últimas invitadas de Torreznos Podcast, el programa Cocituber y de Fontecha —de El Hormiguero— y ha contado lo que le ocurre cada vez que va a comprar a una charcutería.

La cómica ha contado que cada vez que va a uno de estos establecimientos se fija en que el charcutero toca monedas sin lavarse las manos y luego manipula los productos comestibles.

"Tú estás haciendo la cola y ves como la señora de delante paga, el charcutero le coge las monedas con su manita y luego le da el cambio. Luego llegas tú y le dices 'ponme 150 gramos de jamón'. Coge el jamón, lo mete en la máquina de cortar y la misma manita con la que ha cogido las moneditas empieza a coger el jamón", ha denunciado Caramelo.

"Que huele a dos euros el jamón", ha apostillado Fontecha en tono de humor. "Las monedas, que es la cosa que pasa por más manos del mundo, que no se lavan las manos. Que no hay una persona que esté destinada sólo a manipular el dinero y el charcutero sólo a la charcutería".

Ha añadido de nuevo Fontecha que tampoco se pide que sean cirujanos pero sí que haya un señor que sólo toque el dinero. Susi Caramelo ha reconocido que se ha cabreado en más de una ocasión.

"Acabas de tocar monedas que eso tiene mogollón de virus. Soy muy escrupulosa y me da mucho asco que toquen los billetes y luego me toque la comida que me voy a llevar a la boca", ha sentenciado.

En los comentarios, muchos usuarios han afirmado erróneamente que los charcuteros llevan guantes, algo que da igual si con esos mismos guantes han tocado las monedas. Esto recuerda a 2020, momento de la pandemia de Covid, cuando los ciudadanos se pensaban que tocar las cosas con guantes evitaba el contagio.

Con o sin guantes, si te tocas una cosa y luego otra potencialmente estás transmitiendo el virus de un lugar a otro. Es más, los guantes incluso podrían desviar la atención de la importancia de lavarse las manos.