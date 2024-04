Tiene una cita, pasa la ubicación en directo por un grupo de WhatsApp y lo que ocurre conquista a todos

Las conversaciones por los grupos de WhatsApp acostumbran a ser un fenómeno viral constante. Si se producen entre familiares son sinónimo de éxito, pero las que se dan en grupos de amigos también tienen altas posibilidades de triunfar.

Ahora ha sido la tuitera Judith, conocida en X como @judithmfagella, la que ha logrado convertirse en viral gracias al mostrar lo que pasó en su grupo de amigas cuando ella tuvo una cita.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tuve una primera cita y compartí mi ubicación en directo a las amigas por seguridad y para que estuvieran tranquilas, pero esto es lo que ocurrió", escribe, junto a varias capturas del grupo.

En ella se puede ver como una de ellas pasa la ubicación de la joven, que en ese momento reflejaba que estaba en el mar, ironizando con que la habían tirado al mar.

Ahí comienzan las reacciones en el grupo. Alguna comenta con emoticonos de llorar de risa, otra pregunta que dónde les sale, mientras que hay alguna que empieza a preocuparse por si le había pasado algo. "Deben estar en el puerto y el Maps se ha liado", intenta explicar una amiga.

Casi una hora más tarde la localización sigue siendo la misma. Ahí comienza la preocupación por si es que no se ha movido o no se ha actualizado el Maps. "¿Al estar quieta igual no lo actualiza, no?", se preguntan.

Al final en respuestas a otros usuarios, Judith ha confirmado que la cita no salió como esperaba y que no pasó nada. "¡Si hubiera caído al mar hubiera sido más interesante y divertida de lo que acabó siendo! Y sí, qué suerte de amigas que tengo", ha reconocido.