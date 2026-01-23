Tiene un examen en la universidad y pide permiso a su jefa para salir antes: le dice que sí y su reacción no tiene desperdicio

Una mujer no sale de su asombro después de lo que le ha pasado en su trabajo. Lo ha hecho a través de la red social X, donde ha relatado lo sucedido con un empleado. La cosa tiene miga porque no es lo más habitual.

"Hoy un chaval en el curro me ha dicho que soy la mejor jefa que ha tenido porque le he dicho que puede salir antes para hacer un examen que tiene de universidad", ha contado Vic A. Jade, que también ha añadido la reacción de este chico en un hilo de X.

"Me ha dicho que nunca jamás nadie le había dejado salir antes por un examen, que si se iba, le echaban", ha asegurado esta mujer, que alucina con lo que le ha pasado a este empleado en anteriores trabajos.

Un buen gesto

"No entiendo una mierda de recursos humanos, pero ¿no es, de hecho, creo que hasta obligatorio tener ese tiempo libre y te lo tienen que pagar o algo así?", ha preguntado a sus seguidores.

Esta mujer asegura, por otro lado, que a su empresa "no le va a hacer millonaria que alguien salga una hora antes de su puesto de trabajo" y ha bromeado sobre el hecho de contar su experiencia públicamente: "Ahora es cuando a mí me despiden y nos reímos todos".

La mayoría de comentarios sustentan la opinión de esta mujer. "Sí, es un derecho. Pero eso no te quita el buen hacer. Muchos se pasan los derechos por los cojones", ha opinado un usuario en los comentarios.

¿Qué dice la ley?

La normativa avala al empleado. Según el Estatuto de los Trabajadores (art. 23) reconoce derechos a los trabajadores que cursan estudios oficiales, entre ellos.

El artículo dice literalmente que el trabajador tiene derecho a: "El disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes" cuando curse estudios para la obtención de un título académico o profesional.

Por tanto, si el convenio colectivo o contrato lo reconoce como permiso retribuido, la empresa debe permitirlo sin descontar salario. En algunos casos (como ciertos convenios muy específicos) incluso se interpreta que corresponde todo el día de examen.