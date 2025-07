Tras la polémica llega la explicación: en estos casos te pueden cobrar el pan un restaurante

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha aclarado este lunes durante una intervención en el programa de Telecinco La mirada crítica si es legal o no. que un restaurante te pueda cobrar el pan en una comida o no.

Hace unos días se hizo viral un vídeo del creador de contenido Cocituber que se quejaba que le habían cobrado en un establecimiento de Getafe cinco euros más por el concepto de cubierto, pan, aperitivo (y servicio) en una mesa de dos personas.

Sánchez ha explicado que "es legal si aparece en la carta". "Hay restaurantes que tradicionalmente hablaban de precio por cubierto, pero el cubierto no se puede cobrar, pero sí se puede cobrar el pan si aparece en la lista de precios o si nos lo sirven, aunque no lo toquemos, y no decimos nada", ha detallado el representante de FACUA.

"Si nos sirven el pan, podemos decir que no queremos el pan o que, por ejemplo, de los cinco comensales, solo uno va a comer pan, por lo que solamente nos podrían cobrar el de uno", ha indicado.

Sánchez ha explicado que lo que ocurre es que, a veces, "hay conflicto y el restaurante, de alguna manera, dice que no, que lo quieras o no lo quieras, es una imposición que por cada persona que se sienta en la mesa te van a cobrar una cantidad y la asocian al pan". Si ocurre esto, ha sentenciado, "estaría la ilegalidad".

Asimismo, ha contado que ha llevado casos a tribunales por este motivo: "Nosotros tenemos algunos casos que hemos llevado a tribunales por la imposición del cobro del pan y hemos ganado demandas. Son demandas en las que no es obligatorio acudir con abogado ni procurador. Son reclamaciones de ínfima cuantía, de 1,5 o 10 euros como mucho si son varios comensales".

"Y, efectivamente, la justicia lo lógico es que dé la razón al consumidor si no aparecía el pan en la lista de precios o si, aun apareciendo, tú dices 'no lo quiero' y te insisten en que te lo tienes que quedar", ha finalizado.