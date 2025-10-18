Triunfa al decir lo que está pasando ahora en todos los supermercados: no podrás dejar de verlo cada vez que compres

Imagen de archivo de un carro de la compra en un supermercado.

"¿Habéis entrado últimamente en los supermercados?", pregunta a sus seguidores el tiktoker @rufoasecas —creador de contenido que suele hacer sus vídeos hablando a cámara desde la cabina de un camión— en una publicación que está cosechando risas, pero también a muchas personas dándole la razón.

"Entras y lo primero que te encuentras son productos de Halloween... un montón de productos, un montón de gomitas [gominolas], máscaras... ¡Pero es que en el stand de al lado venden polvorones ya! ¡Y mantecados por un tubo! Tienen hasta mazapanes ya", dice con salero, evidenciando una realidad que pasa en la mayoría de establecimientos, en los que conviven y se solapan los dulces de ambas celebraciones, cuando hace tiempo este fenómeno era algo más escalonado en el tiempo.

"Si nosotros vamos al supermercado a por helados", exclama en el vídeo, en el que señala las temperaturas elevadas que está habiendo este octubre, a pesar de ser ya otoño. Bueno, en realidad, lo dice con más gracia: "¡Si es que está el tiempo más caliente que un guiso de papa!".

"No puede ser verano, Halloween y Navidades al mismo tiempo. ¡Alguien tiene que aclarar esto!", afirma.

Precisamente esto último lo han destacado también algunos usuarios de Twitter, con comentarios como éstos: